Na prvih dveh od treh dozdajšnjih tekem mešanih štafet za svetovno prvenstvo sta slavila prav Marte Olsbu Roeiseland in Johannes Thingnes Boe, ki je bil predlani na Pokljuki, ko je nastopil s Tiril Eckhof, drugi. Pred njima sta bila Francoza Julia Simon in Antonin Guigonnat, ki pa v Oberhofu naslova nista branila. Namesto njiju sta nastopila Lou Jeanmonnot in Fabien Claude in tekmo končala na petem mestu.

Roeiselandova in mlajši od bratov Boe sta vlogo prvih favoritov v zanimivi štafetni preizkušnji opravičila, čeprav sta bila po prvi predaji šele četrta. Neverjetni Boe je na predzadnjem strelskem postanku moral v kazenski krog, vendar norveška zmaga vseeno ni bila ogrožena, saj je s hitrim tekom svoj zaostanek izničil. S tem je postal prvi biatlonec, ki je na enem svetovnem prvenstvu osvojil pet zlatih kolajn, nastopil pa bo še v moški štafeti in v tekmi s skupinskim startom. Druga je bila presenetljivo Avstrija, tretja pa z dvema kazenskima krogoma Italija.

Dobro sta svoj nastop opravila tudi Polona Klemenčič in Jakov Fak, ki sta bila predlani 13., to je bila do včerajšnje tekme tudi najboljša slovenska uvrstitev v tej disciplini. Klemenčičeva je tekmo začela s tremi popravami in osemnajstim mestom, vendar je bilo nadaljevanje veliko boljše. Na zadnjem strelskem postanku je imel Fak celo priložnost, da bi Slovenija prišla še višje, toda po treh popravah sta se s Klemenčičevo morala zadovoljiti s sedmim mestom.

»Za kaj več bi moral več zadeti na zadnjem streljanju. Tekaško sva bila oba s Polono kar konkurenčna, imela sva zelo dobre smuči. S tokratno predstavo moramo biti zadovoljni, čaka nas pa še nekaj tekem tukaj in upam, da bo prisotne še nekaj športne sreče na naši strani,« je včerajšnji nastop ocenil Jakov Fak. »S sedmim mestom smo lahko zelo zadovoljni, pred nami so same svetovne velesile biatlona. Mislim, da sva dobro opravila svoje delo,« ga je dopolnila Polona Klemenčič.

Danes bo v Oberhofu prost dan, v soboto bosta na sporedu obe štafetni preizkušnji, tudi z obema slovenskima štafetama, zadnji dan svetovnega prvenstva pa bo nastopilo še po 30 najboljših v moški in ženski konkurenci. Med njima bosta tudi Alex Cisar in Polona Klemenčič.

Spored SP, danes: prost dan, sobota, 11.45: ženska štafeta, 4 x 6 km, ob 15. uri: moška štafeta, 4 x 7,5 km, nedelja, 12.30: moški, skupinski start, 15 km, 15.15: ženske, skupinski start, 12,5 km.