Za osvojitev Guinnessovega rekorda za največji spletni kviz na svetu so šteli osnovnošolci, ki so v 60 minutah kviza odgovorili na vsa zastavljena vprašanja. Rekord je doslej pripadal Britancem za kviz s 7279 udeleženci.

Sodelujoči so v kvizu preverili znanje o digitalnih sledeh, varovanju osebnih podatkov, družbenih omrežjih, spletnem nasilju, spletni empatiji in drugih izzivih, s katerimi se mladi srečujejo na spletu. Kviz je nadgradnja projekta Spletne brihte, s katerim organizatorja otroke že dve leti izobražujeta za varno in odgovorno rabo spleta in digitalnih tehnologij.

Koordinator programa Spletne brihte in vodja zavoda Varni internet Tilen Dominko je dejal, da so v zavodu ponosni na projekt Spletne brihte, s katerim tematiko varne uporabe spleta prinašajo tudi v manjše šole, ki pogosto nimajo dostopa do tovrstnih vsebin. »Tako starši kot učitelji in ravnatelji vedo, da otrokom ne moremo preprečiti dostopa do spleta, lahko pa jim ponudimo dovolj znanja za varno in pozitivno izkušnjo na njem,« so njegove besede povzeli v sporočilu za medije.

Nad odzivom osnovnih šol sta bila navdušena tudi organizatorja. Po besedah predsednika uprave A1 Slovenija in Srbija Dejana Turka je izjemno zanimanje šol za sodelovanje dokaz, da se ravnatelji in učitelji zavedajo, da je znanje o spletni varnosti in varni uporabi digitalnih tehnologij pomembna veščina za otroke. »Kot ponudnik komunikacijskih in digitalnih storitev do naših uporabnikov, predvsem najmlajših, namreč čutimo odgovornost, da jih naučimo varne uporabe le-teh,« je povedal.

Osvojitev rekorda je spremljal uradni sodnik Guinness World Records Richard Stenning, ki je pozdravil aktualno in pomembno tematiko kviza. Šole so se v kvizu, ki ga je vodil stand-up komik Sašo Stare, potegovale za nagrado v skupni vrednosti 10.000 evrov za nakup računalniške opreme. Katere tri šole so si jo prislužile, bo znano čez nekaj dni.