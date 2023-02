Mikaela Shiffrin je na predzadnji končni ženski odločitvi svetovnega prvenstva v alpskem smučanju dokazala, da je ta čas najboljša na svetu. Američanka je prvič postala svetovna veleslalomska prvakinja, potem ko je bila v bazični disciplini alpskega smučanja že dvakrat svetovna podprvakinja (v Sankt Moritzu 2017 in Cortini d'Ampezzo 2021) ter enkrat tretja (Are 2019). Sedemindvajsetletna zmagovalka 85 tekem svetovnega pokala je osvojila že svojo sedmo zlato kolajno na svetovnih prvenstvih, skupno pa že trinajsto, kar jo uvršča med najuspešnejše alpske smučarke vseh časov.

»Neverjetno. Bila sem tako živčna, da komaj opišem,« je vse, kar je Mikaeli Shiffrin uspelo izjaviti po osvojitvi naslova. Američanka je na začetku prvenstva doživljala težke čase, ko je tik pred ciljem alpske kombinacije naredila napako na slalomu ter odstopila. V intervjuju pred tekmo za televizijsko postajo Eurosport, ki ga je naredila s Tino Maze, je dejala, da se ne spomni, kdaj bi se na smučeh počutila tako dobro, a storila napako tik pred ciljem. »Po drugi strani sem si rekla, da so bili prav slalomski občutki tisti, na katerih lahko gradim za naprej,« je trofejni Slovenki povedala Mikaela Shiffrin.

Po odstopu v alpski kombinaciji je Američanka v Meribelu postala svetovna superveleslalomska prvakinja, potem pa se je za nekaj dni umaknila od prvenstva ter se posvetila treningu. V tem času je odslovila dolgoletnega trenerja Mika Daya. »Po sedmih sezonah skupnega in uspešnega dela sem se odločila, da grem naprej s svojo ekipo brez Mika. Zahvaljujem se mu za vse, kar je storil zame,« je izjavila za AP, medtem ko so na prizorišču v francoskih Alpah vsi novinarji dobili komando, da naj Mikaele Shiffrin ne sprašujejo na temo trenerja. Kakor koli, šok terapija je obrodila sadove, saj je Američanka včeraj prehitela tekmice kljub temu, da je znova tik pred ciljem storila večjo napako, ki ji je vzela precej časa, a je ohranila dvanajst stotink prednosti pred letošnjo svetovno prvakinjo v alpski kombinaciji Italijanko Federico Brignone ter še devet več od Ragnhild Mowinckel, ki je vendarle osvojila svojo prvo kolajno na svetovnih prvenstvih.

Slovenski izkupiček je bil izjemno slab. Ana Bucik je z enajstega mesta po prvi progi nazadovala na 25. ter na najpomembnejši tekmi sezone pokazala svoj najslabši nastop, Neja Dvornik pa je z 19. mesta nazadovala na 27. »Pri petem količku sem storila prvo napako. Potem sem skušala izboljšati smučanje, a so se napake vrstile. Nimam kaj, zdaj se moram osredotočiti na sobotni slalomski nastop, kar bo moja najpomembnejša tekma,« je svoj nastop ocenila Ana Bucik. »Od starta do cilja niti enega zavoja nisem izpeljala, kot je bilo treba. Zaostala sem za pričakovanji in napovedmi,« pa se je posula s pepelom Neja Dvornik.

Po smuku prejšnji konec tedna, na katerem je Ilka Štuhec zasedla šesto mesto, bo danes drugi slovenski vrhunec v boju za kolajno. Slovenski izkupiček se bo po koncu prvenstva bržkone meril po današnji uspešnosti Žana Kranjca na veleslalomu (prva proga ob 10. uri, druga ob 13.30). Prvi favorit za naslov prvaka bo Švicar Marco Odermatt, letošnji svetovni smukaški prvak.