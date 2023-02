»Še naprej sem prepričan, da je zdaj čas za ratifikacijo vstopa Finske in Švedske,« je po pogovorih s turškim zunanjim ministrom Mevlutom Cavusoglujem izjavil Stoltenberg in poudaril, da mora Ankara opustiti svoje nasprotovanje vstopu teh dveh držav v zavezništvo. »Finski proces k članstvu v Natu bi lahko ocenili ločeno od švedskega,« pa je dejal Cavusoglu. Po njegovih besedah je bilo stališče Turčije glede članstva obeh držav v zvezi »od začetka jasno in nedvoumno«.

Prvi mož Nata je sicer nedavno dejal, da glavno vprašanje ni, ali bo Turčija pristopna protokola Švedske in Finske ratificirala skupaj, temveč kdaj ju bo ratificirala. Po njegovih besedah je to treba storiti čim prej.

Odkar je sredi januarja v Stockholmu švedsko-danski desničarski skrajnež Rasmus Paludan sežgal izvod Korana, je Turčija, ki je poleg Madžarske edina članica Nata, ki še ni ratificirala pristopa nordijskih držav, večkrat opozorila, da bi lahko ratificirala le vstop Finske.

Ankara je sicer Švedski že pred tem incidentom postavila več pogojev za vstop. Med drugim zahteva izročitev članov ali simpatizerjev v Turčiji prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK), kot tudi vpletenih v poskus državnega udara leta 2016. Stockholm je doslej izpolnil le nekatere od zahtev.