Hrvaški otok Krk je stresel potres z magnitudo 4,8 po Richterjevi lestvici. Sprva je Evropski seizmološki center navajal celo amplitudo 5,2, a so jo kmalu popravili. Tla so se zatresla ob 10. uri in 47 minut, epicenter potresa je bil po podatkih hrvaškega seizmološkega zavoda v kraju Baščanska Draga na otoku Krku. Po podatkih Evropskega seizmološkega centra so potres čutili vse od Zadra do Zagreba. »Strašno je treslo. Trajalo je nekaj sekund,« je za portal 24sata povedala bralka s Krka. Potres so čutili tudi v Splitu, kjer se je »majala« kar cela stavba. Po izjavah prič se je najprej streslo za kakih deset sekund, nato pa je sledil še en kratkotrajni stresljaj. Potres je bil ob 10.47, nekaj minut kasneje pa je sledil še manjši popotresni sunek magnutude 2,0.

Po pričevanjih prebivalcev z območja blizu žarišča potresa je tresenje trajalo okoli deset sekund. Novinarka hrvaškega časnika Jutarnji list z Reke Klara Rožman je poročala, da so se v mestu zibali nebotičniki. Potres so čutili tudi drugod v Kvarnerju, na otoku Cres, v Zadru, Pulju, Karlovcu in Zagrebu. O tresenju tal so poročali tudi prebivalci iz nekaterih krajev v Bosni in Hercegovini in iz Trsta v Italiji.

Večje škode ni bilo

Župan Krka Dario Vasilić je za Jutarnji list povedal, da na Krku doslej še niso zabeležili tako močnega potresa, a da večje škode ni bilo. »Slišal sem, da je bilo v Baški nekaj škode, posebej na starih hišah,« je dejal.

Da ni bilo večje škode in drugih posledic, je v izjavi za javnost potrdil tudi hrvaški premier Andrej Plenković. »V vsakem primeru pa bomo v stiku in na voljo za vsakršno podporo, če bi to potrebno,« je še sporočil.

Pri nas zmeren potres

Čutili smo ga tudi pri nas, kar precej javljanj o potresu prihaja tudi iz Ljubljane. Po navedbah naših bralcev so se »tresle hiše«, več uporabnikov pa je na spletnih družbenih omrežjih zapisalo, da so čutili tresenje tal. Agencija RS za okolje je objavila, da je bil potres na globini desetih kilometrov, njegovo nadžarišče pa 33 kilometrov jugovzhodno od Reke. Največja intenziteta v Sloveniji je bila IV. stopnje po evropski potresni lestvici, kar pomeni, da je šlo (pri nas) za zmeren potres, ko ga v zaprtih prostorih čutijo mnogi, na prostem pa redki posamezniki. Posamezniki se zbudijo. Okna in vrata zaropotajo, posode zažvenketajo.

#Potres ob 10.47 magnitude 4,8 35 km JV od Reke (Rijeka, Hrvaška). Ste čutili potres? Izpolnite https://t.co/QZJhOuiYUH — ARSO potresi (@ARSO_potresi) February 16, 2023

V samem epicentru potresa pa je njegova moč ocenjena na VI. stopnjo, kar pomeni, da gre za močan potres, ko se mnogi ljudje prestrašijo in zbežijo na prosto, predmeti padaja po tleh, lahko pride tudi do manjših poškodba na stavbah. O tem zaenkrat s Hrvaške še ni poročanj, pojavila se je zgolj bralka portala 24sata, ki je poročala, da se jim je na hiši pojavila razpoka, bralec Jutarnjega lista pa je poslal fotgrafije, ki so prikazovale, kako se je v starejši hiši s stropa usulo nekaj ometa, na tla je padla tudi opeka iz podstrešja. Krškega mostu (na fotografiji) niso zapirali.