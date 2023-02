V dopoldanskem času je prišlo do delovne nesreče v Gajševcih v občini Križevci. Kot so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota, je 24-letni moški pri delu na strehi gospodarskega poslopja padel z višine več kot sedmih metrov na betonska tla. Zaradi hudih poškodb so ga s helikopterjem prve pomoči odpeljali v UKC Maribor, kjer pa je podlegel poškodbam.

Malo po 15. uri pa je do hude nesreče prišlo še v naselju Markovci v občini Šalovci, kjer se je med delom s cepilnikom za drva huje poškodoval 54-letnik. Odpeljali so ga v bolnišnico, kjer pa je umrl. Policisti so tujo krivdo izključili.