Na zahodu so zlata zrna pokazala svojo kolektivno moč proti na drugi strani koša osamljenemu Dončiću, ki je bil tokrat brez pomoči nove okrepitve Kyrieja Irvinga. Slednji je namreč počival zaradi bolečin v hrbtu.

Dončić je 37 točkam dodal še devet podaj ter po štiri skoke in ukradene žoge. To je bilo še 65. v karieri NBA, da je Dončić dosegel vsaj 35 točk. Le LeBron James je imel doslej v karieri pred 24. rojstnim dnevom več takšnih tekem, 87. Dončić bo 24 let dopolnil 28. februarja. »Smo v dobrem položaju, vendar smo se pomerili proti najboljši ekipi na zahodu. Poskrbeti moramo za boljše delo,« je po tekmi menil trener Dallasa Jason Kidd.

Dončić pa je v pogovoru po tekmi podaril, da veliko ljudi rado pozablja, da so pri Dallasu že 30 tekem brez najboljšega branilca, Maxija Kleberja. »Veliko ljudi pozablja, da je naš najboljši obrambni igralec izpustil že 30 tekem. Če smo zdravi, imamo nevarno ekipo. Zase lahko rečem, da potrebujem malo premora, da se spočijem,« je dejal 23-letnik. Dallasu se je tik pred tekmo uradno pridružila nova okrepitev, Justin Holiday, ki je to sezono odigral 28 tekem za Atlanto, vendar za teksaško ekipo tokrat še ni zaigral.

Znova blestel Nikola Jokić, tudi Čančar spet učinkovit

Pri gostiteljih je blestel dvakratni najkoristnejši igralec (MVP) lige Nikola Jokić, ki je dosegel 21. trojni dvojček v sezoni (14 točk, 13 skokov, 10 podaj). Izkazal pa se je tudi rezervist Jeff Green, ki je s 24 točkami dosegel osebni rekord sezone. Michael Porter ml. je za skupno 22 točk zadel pet trojk. »Mislim, da to, da vsakič znova najdemo recept za zmago, čeprav vsak večer nastopamo z drugačno ekipo, veliko pove o naši kemiji, o globini naše ekipe. Letos imamo res dobro,« je po novi zmagi dejal trener Denverja Michael Malone.

Čančar je tekmo proti Dallasu začel v prvi peterki in v 25 minutah k zmagi prispeval 12 točk, tri skoke in dve podaji.

To je bila za Dallas zadnja tekma pred vikendom zvezd All-Star v Salt Lake Cityju, na katerem bo vnovič nastopil tudi Dončić. A bolj kot tekme zvezd se Dončić, kot je v smehu dejal, veseli nekajdnevnega oddiha v Mehiki, kamor bo odletel v nedeljo. »To je resnica,« je na novinarski konferenci dejal Slovenec.

Medtem pa so Chicago Bulls brez Gorana Dragića, ki ga zaradi težav s kolenom ni bilo niti na klopi, s 113:117 izgubili proti Indiana Pacers. Slednji so sicer po uvodni četrtini zaostajali za 24 točk, po preobratu pa so na krilih 27 točk Buddyja Hielda, ki je v drugem polčasu zadel šest trojk, prišli do zmage.