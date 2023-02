Moldavija se je na hitro znašla sredi kriznih političnih razmer. Konec prejšnjega tedna je odstopila vlada, potem pa je predsednica Maia Sandu na ponedeljkovi novinarski konferenci obtožila Rusijo, da v Moldaviji pripravlja državni udar: »Načrt predvideva poseg dobro izurjenih saboterjev, preoblečenih v civiliste, ki bi napadli državne institucije in ugrabili talce. Na tak način želijo zrušiti proevropske oblasti v Kišinjevu,« je dejala in dodala, da bi lahko v Moldavijo prišli državljani Rusije, Črne gore, Belorusije in Srbije z namenom, da organizirajo proteste: »Cilj teh protestov bi bil prehod od legitimne k nelegitimni vladi, ki bi jo nadzirala Rusija in tako preprečevala približevanje EU,« je dejala in zahtevala poostritev varnostnih ukrepov.

Svarilo obveščevalne službe

Na opozorilo državne obveščevalne službe se je moldavska nogometna zveza odločila, da bo današnja nogometna tekma konferenčne lige UEFA med Šerifom in beograjskim Partizanom v Kišinjevu odigrana pred praznimi tribunami. Navijačem Partizana niso dovolili prihoda, ker da bi se tako lahko v državo pritihotapili agenti Kremlja in organizirali nemire. Moldavska mejna policija je v torek dvanajstim navijačem Partizana že onemogočila vstop v državo. Nogometni kljub Partizan je takoj, ko je dobil sporočilo organizatorjev o tekmi brez gledalcev, navijače pozval, naj ne poskušajo potovati v Moldavijo.

Nogometni klub Šerif je sicer iz Tiraspola, prestolnice proruske separatistične Pridnerstrske moldavske republike. Od junija lani pa evropskih tekem ne sme igrati na domačem terenu, ker jih je evropska nogometna zveza zaradi vojne v Ukrajini tam prepovedala, tako da jih igra v prestolnici Moldavije Kišinjevu.

Srbija: Nimamo podatkov

Srbske oblasti so na trditve o vpletenosti srbskih državljanov v poskus državnega prevrata odgovorile, da o tem ne vedo nič. Zunanji minister Ivica Dačić pa je vlado v Kišinjevu pozval, naj Srbiji posredujejo takšne podatke, če jih imajo.

O ruskem načrtovanju državnega udara v Moldaviji je prejšnji teden na vrhu EU v Bruslju govoril tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Pri tem se je, kot zatem Sandujeva, opiral na ruske dokumenta, do katerih so po njegovih navedbah prišli ukrajinski obveščevalci.

Na ruskem zunanjem ministrstvu so na obtožbe odgovorili z besedami: »Drugače od zahodnih držav in Ukrajine se mi ne vmešavamo v notranje zadeve Moldavije in drugih držav po svetu.«

Občutne posledice ruskih ravnanj

Predsednica Sandujeva je po odstopu vlade za novega premierja predlagala Dorina Receana, s katerim naj bi ta nekdanja sovjetska republika nadaljevala politiko proevropske usmeritve. Prejšnja premierka Natalia Gavrilita je prevzela vodenje vlade avgusta 2021, njen glavni cilj je bil boj proti korupciji. Po 18 mesecih vodenja najrevnejše evropske države z 2,6 milijona prebivalcev je očitno klonila zaradi posledic ruskega ravnanja, ki se kažejo v 30-odstotni inflaciji, velikem številu ukrajinskih beguncev, pogostih električnih mrkih zaradi ruskih napadov na ukrajinsko energetsko infrastrukturo ter drastično zmanjšani dobavi ruskega plina, od katerega je Moldavija življenjsko odvisna. Vse to je vodilo do množičnih protestov, ki jih je vlada označila za ruski poskus destabilizacije. Poleg tega so se zaostrovale tudi napetosti v Pridnestrju, kjer je nameščenih 1500 ruskih vojakov.