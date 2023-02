Najdaljšo preizkušnjo svetovnega prvenstva so v vetrovnem vremenu brez zgrešenega končale le tri biatlonke, vse tri so se uvrstile med prvih osem, do kolajne pa je prišla le Švedinja Linn Persson, ki je za 10,3 sekunde zaostala le za svojo rojakinjo Hanno Öberg, ki je zgrešila enkrat.

Navkljub bronasti kolajni je bila največja osmoljenka tekme Italijanka Lisa Vittozzi, ki je zgrešila zadnji, dvajseti strel, pred tem je podrla vseh 19 tarč. Do prvega mesta jo je ločilo 28 sekund, do drugega 17,7 sekunde. Med tremi Slovenkami je bila najbolj natančna najmlajša Lena Repinc, pa še ona je pustila pet nepokritih tarč, kar je bilo dovolj za 55. mesto. Z eno nepokrito tarčo več je bila Polona Klemenčič 46., vendar bo v nedeljo vseeno nastopila v tekmi s skupinskim startom, njena sestrična Živa Klemenčič, ki je bila 86., je streljanje leže opravila brezhibno, stoje pa je zadela le dve od desetih tarč. Danes bo v Oberhofu na sporedu tekma mešanih parov. Začetek bo ob 15.10, slovenske barve bosta branila Polona Klemenčič in Jakov Fak.