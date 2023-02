Barcelona je 21. septembra 2019 poskrbela za doslej najhujši poraz Celjanov v zgodovini njihovih nastopov med evropsko elito, ko je v svoji Blaugrani zmagala s kar 24 goli razlike (45:21). Tudi prejetih 45 golov, ki se jih od zdajšnje zasedbe pivovarjev spominjata le še Gal Marguč in Stefan Žabić, je rekordno polna mreža slovenskih prvakov v Evropi. Ti so edine svoje štiri zmage proti katalonskemu gigantu dosegli na štirih polfinalnih tekmah v ligi prvakov med letoma 1997 in 2005 (a štirikrat ostali tudi brez napredovanja v finale), toda od zadnje 2. aprila 2005, ko so v Zlatorogu zmagali s 34:31, bo kmalu minilo že neverjetnih 18 let. In črni niz se je danes v rekordno polni domači dvorani v tej sezoni (uradno 5207 gledalcev) nadaljeval po neverjetnem preobratu v zadnjih minutah.

»Čeprav smo si že zagotovili neposredno uvrstitev v četrtfinale, bomo v Celju igrali maksimalno resno in na polno. Če ne bomo imeli takšnega pristopa, lahko zaidemo v težave. Celjani so doma v tej sezoni že premagali favorizirani Kiel, v prejšnjem krogu pa na gostovanju tudi Nantes, kar ni slučajno in kar mora biti za nas dovolj veliko opozorilo. Biti v vlogi favorita je vedno nevarno,« je že pred tekmo opozarjal gostujoči igralec Blaž Janc, ki je po odhodu iz Celja leta 2017 tri sezone igral za poljske Kielce, v zadnjih treh pa je član Barcelone. Jeseni, ko so Katalonci doma premagali pivovarje z 38:30, je prvič v ligi prvakov zaigral tudi proti svojemu bratu Mitji, danes premierno proti skoraj šest let in pol mlajšemu sorodniku tudi v Zlatorogu, vsak v svojem klubu pa nosita dres z enako številko – 18.

A oslabljeni gostje, ki so imeli med 16 igralci kar 11 tujcev iz šestih držav (štiri Francoze, po dva Slovenca in Šveda, po enega Hrvata, Danca in Portugalca), so očitno nekoliko podcenili gostitelje, ki so v prvem polčasu nekajkrat vodili s tremi goli prednosti, v predzadnji minuti pa celo s štirimi (15:11). V vratih je blestel mladi Gal Gaberšek, ki je v tem delu igre zbral sedem obramb, na celotni tekmi 12, pri gostih pa do odhoda na odmor niti en igralec ni dosegel več kot dveh golov. V nadaljevanju so pivovarji kar šestkrat imeli plus štiri, nazadnje pri 25:21 dobrih deset minut pred koncem. Pet minut pred zadnjim znakom sirene so še vedno vodili s 27:24 in vse je kazalo, da bodo prekinili neverjeten niz 20 tekem Barcelone v ligi prvakov brez poraza.

Usodnih zadnjih pet minut

Toda v dramatični končnici so se Celjanom skrajšale roke in noge, izkušena ekipa trenerja Carlosa Ortege, ki je bil kot igralec Barcelone kar šestkrat prvak Evrope, pa so do konca naredili delni izid 4:0. Francoza Ludovic Fabregas (en gol) in Dika Mem (dva zapored) sta najprej poskrbela za drugo izenačenje – po začetnih 1:1 – na tekmi, španski reprezentant Aleix Gomez pa je po nizu napak in zgrešenih strelov domače zasedbe 14 sekund pred iztekom tekme dosegel gol. Ta je Barceloni prinesel šele prvo vodstvo v Celju in sočasno tudi zmago z 28:27, Tadej Mazej pa je v zadnji sekundi zgrešil »zicer« za morebiten remi.

Domači trener Alem Toskić je v nedeljo praznoval 41. rojstni dan, vendar najlepšega darila – zmage proti Barceloni – ni dočakal. »Celotno tekmo smo bili boljši in zaslužili bi si zmago proti Barceloni. Toda v končnici tekme nismo imeli sreče, bilo je preveč smole, delali smo napake in zgrešili tudi tri čiste strele. Za nameček smo tik pred koncem dobili še gol, ki je pomenil poraz. A ne glede na poraz čestitam svojim fantom in kapa dol za super predstavo. Škoda, da nismo nadaljevali uspešnega niza, vendar gremo naprej z dvignjenimi glavami,« je ocenil trener Alem Toskić.

Skupina B, 12. krog: Celje Pivovarna Laško – Barcelona 27:28 (15:12), Elverum – Nantes 36:42 (18:21), Kielce – Aalborg 33:28 (15:15), Pick Szeged – Kiel (danes), vrstni red: Barcelona 23, Kielce 20, Nantes 14, Kiel (-1) 12, Aalborg 9, Pick Szeged (-1) 8, Celje PL 6, Elverum 2.

