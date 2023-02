Navijamo samo za naše

Pred nekaj leti, ko so se na naših komercialnih športnih televizijah začeli množiti prenosi vseh mogočih mednarodnih tekem in tekmovanj, se je na delovni dan okoli dveh popoldne oglasil razburjeni vokal ambicioznega nogometnega komentatorja: »Pozdravljeni, ljubitelji in ljubiteljice švicarskega nogometa!« Kakšno pretiravanje. Mislim, da je šlo za tekmo med Grasshopperjem in FC Zürich, in upamo si reči, da imata obe moštvi iz Züricha še manj možnosti, da bi imeli pri nas kakšnega oboževalca, navijača ali ljubitelja, kot švicarski nogomet ali najboljša švicarska liga. Večine slovenskih navijačev ne brigajo obskurne evropske nogometne lige, še bolj jim je vseeno za druge ali celo tretje lige, ki jih na mnogih športnih programih lahko spremljamo vsak dan. Slovenci gledajo ligo prvakov, angleško in špansko nogometno ligo in še kakšen zaključni športni spektakel, kot je Super Bowl ali teniški finale z Novakom Đokovićem, mogoče košarko, drugače pa …