Na ministrstvu pravijo, da dvig upokojitvene starosti le ni izključen

Pred dnevi je presenetila izjava ministra za delo Luke Mesca, da med izhodišči za pokojninsko reformo ni dviga upokojitvene starosti, čeprav je bilo to doslej na mizi. Z vidika vzdržnosti pokojninskega sistema so takšne obljube nerealne, opozarjajo različni deležniki, po našem vnovičnem preverjanju pa so na ministrstvu znova podali drugačno stališče.