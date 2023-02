»Lepo bi bilo, če bi bilo vzdušje na svetovnem prvenstvu podobno kot v Oslu leta 2011, mojem domačem prvenstvu. Verjamem, da bo Planica zasijala v vsem svojem sijaju in da se bomo vsi lahko dobro zabavali. V naši ekipi je sedem fantov in sedem deklet, imamo mešanico izkušenj in mladih moči, saj mislim, da je prav, da tudi mlajši dobijo izkušnje za prihodnost. Najbolj pomembno bo, da bodo vsi, ki bodo nastopili, na dan tekme pokazali svojo najboljšo predstavo,« je ob včerajšnji predstavitvi slovenske tekaške reprezentance, ki bo nastopila na SP, dejal njen glavni trener Ola Vigen Hattestad, ki je pred 12. leti v Oslu osvojil srebrno kolajno v ekipnem sprintu, dve leti prej v Libercu pa je bil najboljši tako v posamičnem kot ekipnem sprintu.

V preteklosti je tudi Slovenija imela v sprintu veliko uspeha. Kot prva je do kolajne prišla Petra Majdič, ki je bila leta 2007 v Saporu druga, štiri leta pozneje pa tretja. Bronasto kolajno z zadnjega SP v Oberstdorfu ima tudi Anamarija Lampič, ki je bila z Evo Urevc tretja tudi v ekipnem sprintu, dve leti prej pa je bila s Katjo Višnar v Seefeldu druga. Po njenem odhodu v biatlon in nedavni pričakovani odločitvi, da v Planici ne bo nastopila, so oči slovenske javnosti uprte v Evo Urevc. Žal je po novoletni turneji, kjer je potrdila, da ni samo sprinterka, ampak da je lahko zelo hitra tudi na razdalji, zbolela, toda zdaj je to že preteklost. Zaključne priprave v Dobbiacu so po njenih besedah odlično uspele, do prve tekme na svetovnem prvenstvu bo več časa namenila počitku. »Na pripravah pritiska še nisem čutila, zdaj, ko smo doma, ga je že čutiti, vendar bolj v pozitivnem pomenu. Ne zgodi se vsakemu, da bi lahko na svetovnem prvenstvu tekmoval pred svojimi navijači, česar se že veselim. Upam, da me bo domače prvenstvo dodatno motiviralo in da bom skušala izvleči iz sebe še zadnji atom moči. To, da bo že na začetku sprinterska tekma, me ne moti, vendar imam visoke želje tudi na razdalji,« se tekem v Planici, nastopila naj ne bi le na najdaljši preizkušnji, veseli 27-letna Eva Urevc, ki je bila v letošnji sezoni svetovnega pokala trikrat v polfinalu sprinterskih preizkušenj, sedma pa je bila v Oberstdorfu na tekmi novoletne turneje na 20 kilometrov prosto.

»Počutim se kot srečnež, saj bom med svojo kariero dobil priložnost tekmovati na domačem prvenstvu. Neverjetna motivacija je že od takrat, ko smo izvedeli, da bo v Planici svetovno prvenstvo. Že od takrat smo vseskozi trenirali z mislijo na to. Zadnjo sezono so bile vsake priprave posvečene iskanju podobnih terenov, kot je v Planici. Pripravili smo se res najbolje, kot smo se lahko, zdaj je čas, da to pokažemo in uživamo doma. Morda bi si želel, da bi bila pred sprintom še kakšna tekma prej, ampak na to se da vplivati. Naredil sem vse, da bi bila prihodnjo sredo moja forma najboljša,« je v pričakovanju domačega svetovnega prvenstva dejal Miha Šimenc, ki je v devetih letošnjih sprintih za svetovni pokal trikrat prišel med najboljših 30. Na uvrstitev v finale sprinta v ženski konkurenci lahko računa tudi Anja Mandeljc, ki je, podobno kot Urevčeva, velik napredek naredila tudi na razdalji, točke svetovnega pokala pa so v letošnji sezoni osvajale tudi Neža Žerjav, Anita Klemenčič in Klara Mali, ki bodo prav tako nastopile v Planici. V moški konkurenci so ob Šimencu do točk svetovnega pokala, ki jih v letošnji sezoni prejeme najboljših 50 tekmovalcev oziroma tekmovalk, prišli še Vili Črv, Miha Ličef in Anže Gros. V Planici bo dvanajst končnih tekaških odločitev.

*** Ne zgodi se vsakemu, da bi lahko na svetovnem prvenstvu tekmoval pred svojimi navijači, česar se že veselim. Upam, da me bo domače prvenstvo dodatno motiviralo in da bom skušala izvleči iz sebe še zadnji atom moči. Eva Urevc