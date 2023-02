Ljubljana – Amsterdam

Pet muzejev v 48 urah je recept za katastrofo: preveč informacij ubije moč doživljanja in rezoniranja. A to sem na srečo predvidela in si 8. februarja za najpomembnejši amsterdamski muzej – tri nadstropja umetnin, predvsem iz holandske zlate dobe – vzela pet spočitih jutranjih ur. V Rijksmuseum sem prisopihala, mestni prevoz je drag, iz galerije poletela. Mojstri in mojstrice 17. stoletja znajo tudi po štiristo letih oživiti kamen in v hrup 21. stoletja posvetiti z nepresegljivo slikarsko popolnostjo.