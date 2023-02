Župan je za naše mnenje

Zvesti bralci rubrike N. N., med katere evidentno sodi tudi ljubljanski župan Zoran Janković, boste vedeli, da smo kak dan nazaj na tem mestu s trdnimi argumenti zagovarjali izplačilo dodatka za delovno uspešnost direktorici Zdravstvenega doma Ljubljana, češ da je ogromno prihranila s tem, ko so zavod zapustili številni zdravniki in so bile, ker ljudje pač niso imeli osebnega zdravnika, ambulante prazne in so se tako znebili številnih visokih stroškov ogrevanja, vzdrževanja, čiščenja in podobnega. Zapisali smo, da si spričo vseh teh trdnih argumentov direktorica Poplas-Susičeva zasluži najmanj dve, in ne le eno nagrado za uspešnost, ter županu položili na srce, naj te (naše!) argumente kar mirno uporabi, ko bo zagovarjal izplačilo njene nagrade.