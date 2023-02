Kolikokrat so v letu 2021 nekdanji britanski konservativni premier Boris Johnson in njegovi podrejeni v tako imenovanem kabinetnem uradu izvlekli službene debetne kartice? 1001-krat. Koliko denarja so pri tem porabili? 1.083.425 funtov. Prvega septembra 2021, denimo, so jih v razkošnem hotelu Carbis Bay ob jugozahodni obali Anglije uporabili večkrat in z njimi plačali za okoli 60.000 funtov različnih računov. So bili vsi upravičeni?

Za 145,5 milijona funtov plačil s karticami

Opozicijski laburisti, ki so objavili študijo oziroma seznam enoletne porabe javnega denarja z debetnih kartic ministrov in drugih zaposlenih v štirinajstih oddelkih vlade, zahtevajo, da na to vprašanje odgovori uradna preiskava. Leta 2021, večino katerega so bili restavracije in bari zaradi pandemije zaprti, je denimo samo zunanje ministrstvo s službenimi kreditnimi karticami za hrano, alkohol in drugo pijačo plačalo skoraj 345.000 funtov. Ta izdatek so zapisali v kategoriji »restavracije in bari«. Vsi oddelki vlade pa so z debetnimi karticami porabili skupno 145,5 milijona funtov. Laburisti konservativno vlado obtožujejo potratnosti pri plačevanju poletov, bivanja v hotelih, pogostitev ter jedače in pijače ob (pre)številnih priložnostih. Zanimiv je nakup trinajstih »umetniških« fotografij, ki so davkoplačevalce stale 3393 funtov; finančno ministrstvo jih je kupilo v dragi galeriji Tate. Zdravstveno ministrstvo je marca 2021 s karticami kupilo za 59.155 funtov pisarniških potrebščin. Ves preostali del leta so zanje porabili samo 1470 funtov. Pravosodno ministrstvo je za nakup ameriških USB-kablov za sodelovanje na virtualni konferenci porabilo več kot 4000 funtov. Samo račun za alkohol, kupljen za britanska veleposlaništva v tujini, je nanesel 23.475 funtov.

Zapravljiva Liz Truss

Zunanje ministrstvo je za sprejem v čast nekdanje premierke Liz Truss, ko jo je Boris Johnson imenoval za zunanjo ministrico, s karticami kupilo za 7218 funtov hrane, pijače in vsega drugega, kar je nujno na takem dogodku. Trussova, ki je med samo 44-dnevnim katastrofalnim premierovanjem Britanijo z noro ekonomsko politiko prikrajšala za 30 milijard funtov, je bila zelo zapravljiva že kot zunanja ministrica. Njen predhodnik Dominic Raab in njegovi podrejeni so v devetih mesecih leta 2021 v restavracijah in barih s karticami plačali 114.016 funtov, za bivanje v hotelih pa 640.660 funtov. Pod Trussovo so v prvi kategoriji v treh mesecih porabili 228.670 funtov, za hotelske sobe pa 668.378 funtov. Namestnica laburističnega voditelja Angela Rayner je ocenila, da študija kaže na škandalozen obseg potrate davkoplačevalskega denarja v vseh vladnih oddelkih, ki se nadaljuje tudi pod sedanjim konservativnim premierjem Rishijem Sunakom, čeprav je ta obljubljal, da jo bo odpravil.

Zdrav obrok za 30 penijev?

Konservativci trdijo, da gre za laburistično politično kaskaderstvo, s katerim želijo priti do poceni političnih točk med volilci. Laburistom pripisujejo potrato denarja, ker so za študijo menda porabili pol milijona funtov. Večina Otočanov meni, da je bil to kar dobro porabljen denar, ki je razkril zapravljivost konservativnih ministrov in uradnikov, ko gre za javni denar v času najhujše draginjske krize v novejši zgodovini. Medtem ko sami porabljajo na stotisoče funtov v restavracijah in barih, ljudje novemu podpredsedniku njihove konservativne stranke Leeju Andersonu pravijo »tridesetpenijski Lee«. Lani je v parlamentu, še kot poslanec, namreč trdil, da »banke« s podarjeno hrano obstajajo samo zato, ker že več generacij Britancev ne zna ravnati z denarjem in ne zna kuhati. Trdil je, da je zdrav obrok mogoče pripraviti za okoli trideset penijev oziroma 34 centov. Pravi tudi, da je britanska ekonomija očitno v dobrem stanju, ker Otočani še vedno pijejo pivo v verigi pubov Wetherspoons. Če Andersona ne bi bilo, bi si ga težko izmislili.