V Združenih državah je v prihodnjih nekaj mesecih pričakovati najavo vrste predsedniških kandidatur za volitve leta 2024. Od znanih imen je v obeh strankah donedavna kandidaturo napovedal le bivši republikanski predsednik Donald Trump, zdaj pa je v stranki dobil prvega tekmeca oziroma tekmico. Po objavi na twitterju je včeraj predsedniško kandidaturo še osebno na shodu v Charlestonu razglasila nekdanja veleposlanica pri OZN v času Trumpove vlade in prva ženska na guvernerskem položaju Južne Karoline Nikki Haley. 51-letna hči sikhovskih priseljencev iz Indije stavi na sporočilo, da je po Trumpu in Joeju Bidnu, ki sta bila oba najstarejša predsednika v zgodovini ob začetku mandata, čas za nastop mlajše generacije. Trdi tudi, da bo znala poenotiti republikansko stranko, ki ima po njenem težavo, saj je njen kandidat na sedmih od zadnjih osmih predsedniških volitev dobil manj glasov od demokratskega.

Več kandidatov, slabše za guvernerja Floride

Trump sam je prejšnji mesec dejal, da je Haleyjevo celo spodbudil h kandidaturi. To je povsem v nasprotju z njegovimi kritikami floridskega guvernerja Rona DeSantisa, ki (še) ni napovedal kandidature, Trump pa že vnaprej oznanja, da bi predstavljala politični nož v njegov hrbet in izraz nehvaležnosti, potem ko je DeSantisa leta 2018 podprl in mu pomagal zmagati na guvernerskih volitvah. Vendar v Trumpovem spodbujanju Haleyjeve, ki trenutno beleži podporo le nekaj odstotkov, je nekaj logike. Ena zadnjih anket denimo kaže, da ima Trump v neposrednem dvoboju manj podpore od DeSantisa (40 odstotkov proti 49), če je kandidatov več (v anketo so jih vključili sedem), pa dobi Trump 37 odstotkov glasov, DeSantis pa jih zaradi drugih izgubi več in konča pri 33 odstotkih. »Če bo kandidatov več kot pet, mora Trump samo zadržati svojo volilno bazo,« je neimenovani vir blizu bivšega predsednika ocenil za Daily Beast. Leta 2016, ko je Trump osvojil predsedniško nominacijo stranke, je bilo kandidatov na strankarskih volitvah dvanajst.

Čakanje na napoved Bidna

Pri demokratih zdaj čakajo, kdaj bo novo predsedniško kandidaturo najavil Biden. Da se bo to zgodilo, je zelo verjetno, in bi se najbrž že, če ne bi zadnja dva tedna prahu dvigal kitajski balon in drugi objekti na nebu, ki so bili udarna tema in prispevali tudi h kritikam na račun predsednika. V primerjavi s Trumpovo kandidaturo, ki med republikanci vzbuja javne pomisleke, iz demokratskih vrst ni slišati takšnih zadržkov do Bidnove. Utišal jih je presenetljivo dober rezultat demokratov na lanskih kongresnih volitvah, četudi anketa Pew Research Centra kaže znaten upad podpore Bidnovemu delu med volilci, ki podpirajo demokratsko stranko ali se k temu nagibajo – od marca lani je s povprečnih 85 odstotkov padla na 66 odstotkov januarja.

Če se Biden odloči kandidirati, ni pričakovati, da bi se mu v stranki v tekmi za predsedniško nominacijo po robu postavil kak opaznejši tekmec ali tekmica. To bi tudi pomenilo, da bo Nikki Haley sploh najvidnejša kandidatka v volilni tekmi, saj se kakšno drugo zveneče žensko ime za zdaj niti pri republikancih ne omenja.