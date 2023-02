Avtobus, ki je prevažal 66 migrantov, je skušal prečkati nevarno džungelsko regijo Darien na vzhodu Paname in nadaljevati pot proti Kostariki, od koder so se potniki prek Srednje Amerike in Mehike nameravali odpraviti v ZDA.

Po poročanju lokalnih medijev se je voznik avtobusa med vožnjo pozabil ustaviti v hostlu v bližini mesta Gualaca, kjer naj bi se potniki odpočili. Do nesreče pa je prišlo, ko se je avtobus obrnil na cesti, da bi se vrnil do hostla, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Ta prometna nesreča je obžalovanja vredna, saj gre za ljudi, ki iščejo boljše življenjske pogoje,« je povedala direktorica panamske nacionalne službe za priseljevanje Samira Gozaine in opozorila na nevarnosti, s katerimi se ljudje srečujejo na tovrstnih potovanjih.

Število migrantov, ki so prečkali džungelsko regijo Darien s ciljem, da bi dosegli ZDA, se je lani podvojilo na rekordnih 248.000. Več kot polovica jih je bila Venezuelcev, sledijo pa Ekvadorci, Haitijci, Kubanci in drugi. V luči tega je panamska vlada v sodelovanju z ZN in humanitarnimi organizacijami že vzpostavila taborišča za zagotavljanje humanitarne pomoči migrantov.