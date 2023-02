Kolektor in Yapi Merkezi: prijatelji – a le v besedah?

Slovesnost na gradbišču drugega tira med Divačo in Koprom je razkrila razpoke v partnerskem odnosu med obema graditeljema tega megaprojekta, družbo Kolektor in turško družbo Yapi Merkezi. Četudi so govorci na slovesnosti v luči nedavnega katastrofalnega potresa poudarjali solidarnost s Turki in Turčijo, se zdi, da prav te solidarnosti na slovenskih tleh manjka.