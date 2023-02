Danes so sporočili, da gre za truplo 46-letnice, katere izginotje je mož prijavil šestega februarja. Identiteto so odkrili na podlagi prstnih odtisov. Zakonca sta sicer živela v severovzhodnem predelu Pariza Saint Denis. Še vedno pa ni prav nič jasno, zakaj je umrla in kdo je storil nagnusen zločin. Kriminalisti so zagnali preiskavo o sumu umora, pregledujejo posnetke nadzornih kamer ob desetih vhodih v ogromen park, priljubljen med družinami in tekači. Do leta 1760, ko je tam stal le grič, so na njem javno razstavljali trupla usmrčenih kriminalcev. Kakšnih sto let pozneje so ga preuredili v ogromen park.

Gre za drugo grozljivo kaznivo dejanje v zadnjih šestih mesecih, ki je dodobra pretreslo Parižane. Sredi oktobra lani je namreč na poti iz šole domov izginila dvanajstletna Lola. Izkazalo se je, da jo je ugrabila 24-letna duševno motena brezdomna Alžirka, ki je v Franciji takrat bivala nezakonito. Preden jo je umorila, jo je še spolno napadla. Dekličino truplo so našli v kovčku, noge in zapestji je imela zvezane z lepilnim trakom, prav tako je imela z njim oblepljeno celo glavo. Na vratu je imela številne vreznine. Osumljenka, ki so jo prijeli še isti dan, je dejanje delno priznala, po drugi strani pa krivdo zvalila na »oboroženega neznanca« in celo na duha.