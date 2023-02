Iz slabega v slabše. Tako bi lahko opisali dogajanje pri francoskem PSG. Potem ko so Parižani po nadaljevanju klubske sezone padli v formi, so klofuto prejeli še v ligi prvakov, kar je za moštvo trenerja Christopha Galtierja že tretji zaporedni poraz. Po neuspehu z 1:2 na tekmi proti Marseillu in izpadu iz francoskega pokala ter ligaškem spodrsljaju na tekmi proti Monacu z 1:3 so morali premoč, tokrat v ligi prvakov, priznati še Bayernu in so tako v Parizu po golu Kingsleyja Comana v drugem polčasu klonili z 0:1.

»Od samega začetka nismo igrali po globini. Bayern je zato z lahkoto prihajal pred naš gol. Težko smo prihajali do sredine igrišča in ko smo vendarle prišli v napadalno polovico, smo žogo nemudoma izgubili. Priznati moram, da me je po prvem polčasu precej skrbelo,« je povedal trener PSG Christophe Galtier, ki je v začetno enajsterico kljub zdravstvenim težavama uvrstil Lionela Messija in Marca Verrattija, medtem ko je Kylian Mbappe v igro vstopil v drugem polčasu. Francoski zvezdnik je sicer poživil igro PSG, a je ta ravno pred njegovim vstopom prejel gol, za katerega veliko krivde nosi vratar Gianluigi Donnarumma, saj mu je žoga spolzela pod telesom. »Razočarani smo, a smo že vnaprej vedeli, da po prvi tekmi nič ne bo odločeno. Bomo videli, v kakšnem stanju bomo čez tri tedne. Če se bodo vrnili še nekateri poškodovani igralci in bodo nekateri nosilci lahko celotno tekmo igrali tako, kot so zadnje pol ure, imamo možnosti za preboj v četrtfinale,« je še dodal Galtier. Tudi trener Bayerna Julian Nagelsmann se strinja, da vse ostaja odprto. »Ni slabo, vendar nismo navdušeni. Imamo prednost, a se nikakor ne smemo sprostiti. PSG bo tisti, ki bo moral na povratnem obračunu bolj tvegati, kar lahko izkoristimo, če bomo pametni.«

Po izjemnem uvodu pred tekmo, ko so navijači na stadionu San Siro pripravili veličastno koreografijo, je Milan potrdil, da je kriza za njimi. Moštvo trenerja Stefana Piolija je z golom Brahima Diaza vknjižilo začetni potisk s tribun, nato pa nasprotniku ni dovolilo niti ene resne priložnosti, medtem ko je bilo prek Charlesa De Ketelaereja in Malicka Thiawa izredno blizu drugemu zadetku. »Igralci so zamisli s treningov v celoti prenesli na tekmo. Bili so osredotočeni in odločeni, da z moštveno igro pridejo do uspeha. Zadovoljni smo, morda nekoliko obžalujemo le dve veliki priložnosti, iz katerih bi lahko zabili še kakšen gol. Zavedamo pa se, da delo nikakor še ni opravljeno in da nas v Londonu čaka še težja tekma, kot je bila tokratna,« je misli strnil Stefano Pioli. Njegov rojak na klopi Tottenhama Antonio Conte je prepričan, da so tokrat razliko naredili navijači. »Milan je 80.000 fanatičnih navijačev potiskalo naprej vseh 90 minut. Upam, da bo podobno veljalo za nas čez tri tedne. Izenačena tekma, o kateri je odločila naša napaka. Milan je na levi strani izjemno nevaren s Theom Hernandezom in Rafaelom Leaom. Naša zdravstvena slika na povratni tekmi ne bo precej drugačna, medtem ko bo Milan dobil nazaj pomembne igralce. Kljub temu še vedno verjamemo v napredovanje.«