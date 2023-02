»Družina Fratar iz Dravograda na Koroškem je bila pripravljena plačati 60.000 evrov za to, da jih bom lahko poklonil dvema društvoma, ki skrbita za otroke, ki se borijo z rakom,« je Pahor povedal v videoposnetku, ki ga je objavil. Gre sicer za znano podjetniško družino.

»Ko sem katro kupil pred 20 leti od gospe, sem dal zanjo 500 evrov. Danes smo zbrali 120-kratno takratno kupnino. To je veliko denarja za dober namen,« je dodal.

Zahvalil se je vsem, ki so v tem projektu sodelovali, in napovedal nadaljnja prizadevanja v tej smeri. »Ni še konec, nadaljujemo z našim delom, toda ta epizoda s katro se je sijajno končala,« je povedal.

Ponudbe je Pahor, ki se je decembra lani po dveh petletnih mandatih na čelu države poslovil s te funkcije, zbiral med 1. februarjem in današnjim dnem, ko obeležujemo mednarodni dan boja proti otroškemu raku.

Izkupiček prodaje bo Pahor v celoti namenil Inštitutu zlata pentljica, otroci z rakom, ki z organizacijo različnih dogodkov širi zavest o raku pri otrocih, opozarja na težave, s katerimi se otroci med zdravljenjem in po njem srečujejo, in išče načine, kako te težave premagati ali odpraviti.

Pahor je sicer lani ob mednarodnem dnevu boja proti otroškemu raku ustanoviteljem omenjenega inštituta, Junakom 3. nadstropja, podelil tudi jabolko navdiha za ozaveščanje o raku pri otrocih in mladostnikih. Junaki 3. nadstropja so otroci, ki se ali so se zdravili v 3. nadstropju Pediatrične klinike v Ljubljani, na oddelku, kjer se zdravijo otroci, oboleli z rakom.