Do zadnje strani: “Bukev, / kaj mi želiš sporočiti?”

Literarni potencial (latinskih) imen rastlin in živali je prepoznal že marsikateri avtor ali avtorica, od Nicka Cava do nemara naše najbolj znane »mačjeljubke« in »zeliščarke« Svetlane Makarovič. Flora in favna sta pogost motiv v književnosti, ne nujno tudi tematika, sploh redko pa rastlinje nastopa kot suverena entiteta, ne (iz)rabljena kot metafora za stanje človekovega (notranjega) sveta. Razraščanja, druga pesniška zbirka avtorice, ki piše tudi za otroke in se med drugim raziskovalno posveča kritični animalistiki in ekokritiki, so nedvomno ena tistih knjig, ki fokus s človeka zavestno prestavijo na floro in favno. Človek sicer ostaja, le odvzeta mu je totalitarna moč (pogleda): »Življenje se ne more izteči kar tako – / v dlaneh človeka.«