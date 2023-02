Skupno je porušenih oziroma močno poškodovanih 50.576 stavb, vse poškodovane stavbe pa bo treba porušiti, je danes sporočilo turško ministrstvo za urbanizem. Turško pravosodno ministrstvo je medtem že vzpostavilo posebno enoto za preiskavo domnevne malomarnosti v gradbenem sektorju, ki naj bi doslej aretirala najmanj 12 ljudi.

Strokovnjaki namreč že vrsto let opozarjajo, da številne nove zgradbe v Turčiji niso varne in niso zgrajene popotresno. Za to krivijo predvsem razširjeno korupcijo. Oblasti so celo na potresno najbolj nevarnih območjih omogočale amnestijo za gradbenike, ki so se izogibali veljavnim pravilom, da bi na ta način vzpodbudile t. i. gradbeni bum.

Iz Turčije je ob tem tudi danes prišlo nekaj poročil o preživelih, ki so jih rešili izpod ruševin uničenih zgradb. V prizadeti provinci Hatay so reševalci po poročanju lokalnih medijev po 228 urah uspešno rešili žensko in dva otroka. V provinci Kahramanmaras pa so rešili še 74-letno žensko.

Lokalni mediji so podali nekaj podrobnosti o tem, kako daleč so ljudje pod ruševinami pripravljeni iti, da bi ostali živi. Dva brata, ki so ju rešili v torek, sta za televizijo CNN Türk povedala, da sta imela dostop do beljakovin v prahu, ki sta jih nato raztopila v lastnem urinu in zaužila.

Območje na jugovzhodu Turčije v bližini meje s Sirijo je prejšnji ponedeljek prizadel katastrofalen potres z magnitudo 7,8, ki mu je sledil še potres magnitude 7,5. Turški državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD) pa je doslej zabeležil več kot 3858 popotresnih sunkov.

V Turčiji so potresi tvegali več kot 35.418 življenj, po podatkih sirske mreže za človekove pravice (SNHR) pa je umrlo tudi 6319 Sircev. Od tega jih je 2157 umrlo na območjih Sirije, ki je pod nadzorom upornikov, 321 na ozemlju pod vladnim nadzorom, še 3841 sirskih beguncev pa je umrlo v Turčiji. Ob tem je SNHR pozvala k preiskavi po njihovem mnenju prepočasnega odziva ZN in mednarodne skupnosti.

V Turčiji so v začasna bivališča namestili že okoli 1,2 milijona ljudi, postavljenih je bilo več kot 206.000 šotorov, s prizadetih območij pa so evakuirali 400.000 ljudi. Koordinator ZN za humanitarno pomoč Martin Griffiths je v ponedeljek opozoril, da pričakuje, da bi lahko končno število smrtnih žrtev preseglo 50.000.