Doslej še nikomur v zgodovini kolesarstva ni uspelo zmagati na prvih dveh dirkah, na katerih je nastopil.

Drugo mesto je po 179 kilometrih s ciljem v Santiago de la Espadi zasedel Španec Mikel Landa (Bahrain Victorious), tretje njegov rojak Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers), v prvi zasledovalni skupini pa je na četrtem mestu v cilj prišel še Kolumbijec Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), ki je edini za kratek čas odgovoril na Pogačarjev napad.

Ta se je zgodil na zadnjem od petih kategoriziranih vzponov, trije so bili prve kategorije. Pred tem so napad Slovenca pripravljali njegovi pomočniki na čelu s Poljakom Rafalom Majko. Konkurenti so vedeli, kaj se bo zgodilo, a 12,4 kilometra pred ciljem na pospešek Pogačarja niso mogli odgovoriti. Z nekaj zamude se mu je sicer pridružil Buitrago, a v njegovem ritmu zdržal le kakšnih 400 metrov.

Uvidel je, da njegovega napada ne bo zdržal, zato je počakal na zasledovalce, med katerimi je imel nekaj smole Enric Mas, ki je zaostal zaradi okvare in je zato etapo končal v drugi zasledovalni skupini, v kateri so bili odlični hribolazci, kot so Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov, Damiano Caruso in Jack Haig.

Pogačar je bil nato odličen tudi v spustu, na krajšem zadnjem vzponu pa mu ni bilo potrebno trošiti moči, imel je dovolj časa, da z navdušenimi gledalci proslavi svojo 48. zmago v karieri in po dirki Clasica Jaen Paraiso Interior drugo v sezoni. Na obeh je v cilj prišel sam, kar dobro kaže na odlično formo tekmovalca, ki je sicer spremenil načrt začetka sezone. To bi po prvotnem razporedu moral začeti na dirki po Združenih arabskih emiratih, na kateri bi branil zmago.

»Ekipa je še enkrat opravila odlično delo. Z visokim tempom so me pripeljali na zadnji, strm vzpon, začutil sem priložnost, napadel, nato pa užival v vožnji do cilja. Malo sem presenečen nad formo. Vedel sem, da sem dober, a da sem sposoben takoj dobiti dve dirki, tega nisem pričakoval. Do konca dirke je še nekaj težkih etap, vodstvo bo težko braniti, a povsem zaupam ekipi, da mi bo pomagala, da cilj izpolnim,« je po zmagi za spletno stran svoje ekipe dejal slovenski šampion.

Od Slovencev na dirki kategorije Pro 2 nastopata še Matej Mohorič in Pogačarjev klubski kolega Domen Novak. Kolesar ekipe Bahrain Victorious se je dolgo držal v ospredju, a na zadnjem vzponu ni zmogel ritma najboljših, zagotovo je imel v odlični ekipi tudi drugačne zadolžitve. Na koncu je zaostal 12 minut in 41 sekund, zasedel je 83. mesto. Še prej se je od svojega kapetana ločil Novak, njegov zaostanek na cilju pa je znašal 23 minut in 59 sekund. Za njim je ciljno črto prečkal le en tekmovalec.

Tudi druga etapa, na kateri bo dvakratni zmagovalec Toura branil rumeno majico, ne bo lahka, tako kot prva se bo končala na krajšem, toda strmem vzponu.