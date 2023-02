Čisti prihodki od prodaje so bili tako lani za 64 odstotkov višji kot v obdobju od 3. maja do 31. decembra 2021. Pri tem so bili čisti prihodki od najemnin s 6,5 milijona evrov višji za 63 odstotkov. Bruto dobiček iz poslovanja (EBITDA) se je okrepil za 88 odstotkov na 5,4 milijona evrov, čisti dobiček pa se je skoraj podvojil, saj je v omenjenem predlanskem obdobju dosegel blizu 360.000 evrov, je razvidno iz revidiranega letnega poročila za lani.

Dobiček po kazalniku Funds from Operations (FFO), ki je po pojasnilih družbe najširše spremljan kazalnik poslovanja nepremičninskih družb in je izračunan kot čisti poslovni izid, h kateremu se prišteje amortizacija, od tega pa se nato odštejejo ali prištejejo vsi enkratni dogodki v poslovnem letu, je dosegel 5,2 milijona evrov ali 2,92 evra na delnico. V 2021 je znašal 2,9 milijona evrov ali 1,61 evra na delnico.

Družba je sicer lastnica štirih hotelov v središču prestolnice (Grand hotel Union, Hotel Lev, The Fuzzy Log in uHotel). Podjetje ima v lasti tudi štiri stavbe s poslovnimi prostori v Ljubljani, in sicer večine stolpnice Dela ter poslovnih stavb Nomago, Kompas in Modna hiša.

Družba je lani kupila še okoli 3418 kvadratnih metrov poslovnih prostorov v stolpnici Dela, s čimer je lastništvo povečala na 6688 kvadratnih metrov oziroma 72,7 odstotka površine v stavbi. V njej urejajo poslovne prostore in manjša stanovanja. Obenem je družba s kreditom kupila tudi stavbo Hotela Diana v Murski Soboti in ga oddala v najem Domu za starejše občane Rakičan, prav tako s kreditom je kupila tudi kočevsko veleblagovnico Nama in se lotili prenove v sodoben stanovanjski-posloven objekt.

Z oddajo hotelov v najem do vsaj 122 milijonov evrov prihodkov

Najpomembnejša poslovna dogodka pa sta bila podpisa pogodb o oddaji hotelov v Ljubljani v dolgoročni najem. Grand hotel Union, Hotel Lev in uHotel je Equinox dal v najem španski skupini Grupo Hotusa, in sicer za 20 let z možnostjo dvakratnega podaljšanja še za pet let. The Fuzzy Log in Hotel Central je prav tako oddal za 20 let latvijski skupini Mogotel Hotel Group. Skupaj si je s posloma zagotovil za vsaj 122 milijonov evrov prihodkov.

Sredstva so po pošteni vrednosti ocenjena na 134 milijonov evrov, od tega hoteli na 93,2 milijona evrov ali skoraj 70 odstotkov celotnega portfelja. Strateški cilj Equinoxa je ta delež v prihodnjih letih zmanjšati pod 50 odstotkov, družba pa je že napovedala večji poudarek na stanovanjskih nepremičninah. V Equinoxu so se pohvalili, da so med najmanj zadolženimi nepremičninskimi družbami v Evropi. Neto dolg skupaj s primarno likvidnostjo je bil pri 3,8 milijona evrov ali 3,3 odstotka vrednosti sredstev, medtem ko je ciljna strateška vrednost 25 odstotkov.

Januarja letos so sicer delničarji Equinoxa, največja sta hotelski del nekdanjega sistema ACH Axor holding s 73 odstotki in Kad z 19 odstotki, odločili, da se za dividende nameni skoraj 2,6 milijona evrov oz. 1,43 evra na delnico. Februarja je medtem upravni odbor sprejel tudi program odkupa lastnih delnic. Z delnico Equinoxa, ki je zdaj tudi del indeksa SBI TOP, je bilo sicer po pojasnilih iz družbe sklenjenih 472 poslov v vrednosti 3,4 milijona evrov. Poprečna cena delnice je bila 42 evrov.