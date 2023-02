Cvetača tako ni edina, ki se pretvarja, da je riž, sedaj se to igro igra tudi brokoli! Da lahko iz cvetače naredimo lažni riž najbrž že veste, da lahko lažni riž naredite tudi iz brokolija, pa veste od zdaj naprej. Ta jed je odlična priloga, poleg postrezite s vsem, kar bi sicer z rižem.

Ta jed je odlična pokazateljiva tega, da je brokoli lahko res dober. Najprej brokoli zmiksamo v riž podobna zrna, nato pa por zmehčamo na maslu, dodamo brokoli, ga popečemo, dodamo same čudovite zadevce – sušene paradižnike in timijan ter sol in poper – in poslastica je narejena. Tako bogato je z okusi, da sploh ne veste, da ne jeste ogljikovih hidratov (kar ponavadi je večina prilog)! Pa še en dodaten plus je te jedi v primerjavi s cvetačnim rižem. Brokolijev riž manj napenja, pa še tistega cvetačnega vonja nima, če dlje časa stoji.

1 manjša glavica brokolija

1 košček masla (neobvezno)

1 žlica olivnega olja

1 večji por

6 sušeni in v olje vloženi paradižniki

sol, poper

1 žlička suhega timijana (ali 4 vejice svežega)

Brokoli operite in narežite na cvetke. Cvetke prenesite v multipraktik ali mešalnik in zmeljite v riž podobna zrna. Brokoli lahko tudi (pazljivo!) naribate ali sesekljate.

V večji ponvici segrejte maslo in olivno olje – lahko tudi le olivno olje – in na segretem na majhnem ognju zmehčajte narezan por. Por naj se ne obarva, naj se le zmehča. Na zmehčan por stresite zmlet brokoli in dobro premešajte. Pražite nekaj minut, da se brokolijeva zrnca popečejo in zmehčajo ter navzamejo okusa pora. Potem v por umešajte na rezinice narezan paradižnik, vse malenkost posolite, dobro popoprajte ter odišavite s timijanom. Ko se zelenjava zmehča in segreje, brokoli poskusite in dosolite ali dopoprajte, če je potrebno.

Brokolijev riž servirajte s glavno jedjo po izbiri!