Tako blizu in tako daleč. Žan Kranjec si je na paralelnem veleslalomu svetovnega prvenstva želel kolajno, a je po porazu v četrtfinalu ostal brez nje. V tolažbo mu je lahko, da ga je izločil kasnejši zmagovalec, Nemec Alexander Schmid.

»To je eden izmed mojih boljših rezultatov v tej disciplini, ampak zanesljivo sem si želel priti še kakšen krog višje. Moje smučanje je bilo solidno, razdalje so kratke in hitro se zgodi kakšna napaka. Kakšna vožnja je bila boljša, kakšna slabša. Ves čas sem dajal svoj maksimum. Vseeno je uspešen dan za menoj, a to, da sem med najboljših osem, mi ne pomeni res ogromno,« ni bil pretirano razočaran Žan Kranjec, ki je osvojil šesto mesto, s katerim je celo dosegel najboljši izid v tej disciplini na svetovnih prvenstvih. Na paralelnih tekmah v svetovnem pokalu je bil februarja 2020 v Chamonixu peti. Je pa uvrstitev med najboljšo osmerico dobra generalka za petkov veleslalom, na katerem bo eden izmed favoritov za odličje. Na svetovnih prvenstvih še nima kolajne, ima pa zato srebrno z lanskih olimpijskih iger na Kitajskem. Slovenec je v osmini finala premagal četrtega s torkovih kvalifikacij, Italijana Alexa Vinatzerja. V obeh nastopih je bil boljši in se samozavestno podal v drugi krog, četrtfinalni dvoboj z Nemcem Schmidom. Že v prvi vožnji na hitrejši modri progi je zaostal. Na rdeči progi je prikazal nekaj odličnih zavojev, skoraj izničil zaostanek, a je bil tekmec hitrejši za 18 stotink sekunde. »Šesto mesto je lep rezultat. Seveda so njegovi cilji najvišji v veleslalomu, tisti teren je drugačen, sneg je drugačen, ledeno je, veleslalom bo dolg in zahteven. Zdaj se bo Žan spočil, potem pa se bomo pripravili na petkovo tekmo,« je dejal trener Klemen Bergant.