Sojenje je bilo že tretje v aferi, v središču katere je bila Ruby, ki naj bi ji Silvio Berlusconi plačeval za spolne usluge, ko je bila še mladoletna. V preostalih dveh sojenjih, povezanih z domnevnim podkupovanjem je bil že oproščen - leta 2021 v Sieni, lani pa v Rimu. Berlusconija je milansko tožilstvo bremenilo, da je podkupoval mlade ženske in druge, da so lažno pričali o njegovih domnevnih spolnih orgijah oziroma tako imenovanih bunga bunga zabavah. Sam je ves čas trdil, da je šlo za elegantne večerje.

Tožilstvo je zahtevalo izrek šestletne zaporne kazni za Berlusconija in petletne zaporne kazni za Ruby. Prav tako so zaporne kazni zahtevali za nekdanjo senatorko Berlusconijeve stranke Naprej Italija Mario Rosario Rossi, novinarja Carla Rossella in več mladih žensk, zaradi domnevnega podkupovanja, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Tožilstvo prepričano, da je šlo za lažno pričanje in korupcijo

»Ni bilo nobene grenkobe ob izreku sodbe, to je naš pravosodni sistem. Delali smo z globokim prepričanjem in dokazi so nam dali prepričanje, ki ostaja, da je šlo za lažno pričanje in korupcijo,« je dejala pomočnica tožilca Tiziana Siciliano in dodala, da bodo počakali na obrazložitev sodbe, preden se odločijo, ali se bodo pritožili.

Odvetnik 86-letnega Berlusconija je ob razsodbi izrazil veliko zadovoljstvo. S tem se »dokončno končuje dolg postopek, v katerem so tri različna sodišča prišla do enakega sklepa«, je dejal Federico Cecconi.

Tudi zunanji minister Antonio Tajani, sicer drugi mož v stranki Naprej Italija, je izrazil zadovoljstvo. Ob tem je sojenje označil za zaroto proti Berlusconiju. Stranka Naprej Italija pa je pozvala k takojšnji preiskavi domnevne uporabe italijanskega pravosodja kot političnega orožja. »Zahtevamo takojšnjo uvrstitev predloga zakona o ustanovitvi parlamentarne preiskovalne komisije o politični uporabi sodstva, da bi osvetlili 25 let sodnih bojev, ki se uporabljajo kot orožje v političnem boju,« je dejal poslanec Berlusconijeve stranke Alessandro Cattaneo.