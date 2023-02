»Letalske družbe iz skupine Lufthansa se trenutno soočajo z izpadom informacijskega sistema,« je prek družbenega omrežja Twitter sporočil nemški letalski prevoznik »Iz tega razloga prihaja do zamud in odpovedi letov. Obžalujemo nevšečnosti, ki jih to povzroča našim potnikom,« so dodali v Lufthansi.

V letalskem velikanu še niso pojasnili, katera letališča so prizadeta, seznam odhodov letal z letališča Frankfurt, enega največjih letalskih vozlišč v Evropi, pa kaže na vrsto odpovedi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Tudi nemški časnik Bild poroča, da na prometnih nemških letališčih Frankfurt in München prihaja do kaosa, težave naj bi bile s sistemi prijav in vkrcanja na letala.

S spletnih strani ljubljanskega letališča je razvidno, da je današnji let Lufthansinega letala z Münchna na Brnik in od tam nazaj odpovedan. Letalo bi sicer moralo na ljubljansko letališče prileteti ob 12.25, odleteti pa ob 13.00. Večerni prehod Lufthansinega letala iz Frankfurta medtem za zdaj ostaja.

Nemška tiskovna agencija dpa piše, da nemški kontrolorji letenja letala s Frankfurta preusmerjajo na letališča Nürnberg, Köln in Düsseldorf. Odhodi od tam naj bi bili še mogoči. Medtem letala v Münchnu še lahko pristajajo.

Bager naj bi prerezal več optičnih kablov

V Lufthansi so za AFP pojasnili, da za zdaj ne vedo, ali imajo težave le sami ali se z njimi soočajo tudi v drugih letalskih podjetjih. Navedli so še, da so vzpostavili krizno ekipo, ki hiti ugotavljati vzrok in obsežnost izpada informacijskega sistema. Naknadno so po navedbah dpa sporočili, da je do izpada prišlo zaradi gradbenih del na železniški progi v Frankfurtu.

Najverjetneje v torek naj bi bager prerezal več optičnih kablov nemškega telekomunikacijskega podjetja Deutsche Telekom. Lokalni novičarski portal Hessenschau pa navaja, da do telekomunikacijskih težav prihaja na širšem območju Frankfurta.

Lufthansa je največji evropski letalski prevoznik. V lasti ima tudi letalske družbe Eurowings, Swiss, Brussels in Austrian Airlines.