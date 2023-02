Najštevilčnejši najemniki luksuznih vil na hrvaški obali so Avstrijci, vračajo se Britanci. Del Nemcev se je medtem odločil za Grčijo, povečalo pa se je število rezervacij iz bolj oddaljenih krajev, so za časnik pojasnili v agenciji My Luxoria. My Luxoria je ena od treh največjih agencij, specializiranih za najem luksuznih vil. V svoji ponudbi ima več kot 700 vil, letno pa poskrbi za namestitev okoli 20.000 gostov iz tujine.

Lastnica in direktorica agencije Ankica Ćaleta je povedala, da gosti polovico rezervacij opravijo za sedem noči, Nemci pa v povprečju ostajajo dlje, okoli deset dni. Gosti se od vseh regij najdlje zadržujejo v Istri. Za Istro in Kvarner se najbolj odločajo Nemci in Avstrijci. Tisti Evropejci, ki na Hrvaško priletijo z letalom, najpogosteje izbirajo splitsko letališče in namestitev v vilah v Dalmaciji.

Cene pavšalov v kampih bodo od 300 do 500 evrov višje kot lani

Na spletnem portalu Avtokampi.si, kjer redno spremljajo ponudbo kampov v Sloveniji in okoliških državah, ugotavljajo, da so se cene kampiranja za dnevne goste in cene pavšalov na Hrvaškem zvišale za okoli 20 odstotkov, piše spletni portal Siol.net.

Cene pavšalov bodo od 300 do 500 evrov višje kot lani, za sezonski zakup parcele v kampih pa bo tako treba v povprečju odšteti od 3500 do 4000 evrov. Lokacija kampa, parcela ob morju, njena opremljenost in velikost pa lahko ceno pavšala podražijo tudi za več tisočakov.

Urednik portala Avtokampi.si Klemen Hren je za Siol pojasnil, da so se kampi v zadnjih dveh letih odločili za hotelski sistem cenikov in rezervacij. To pomeni, da ne objavljajo več fiksnih cenikov za dnevne goste, temveč jih sistem prilagaja povpraševanju na spletu. Tako lahko uprave kampov med sezono spreminjajo cene. »Z zgodnjo rezervacijo je cena nižja kot rezervacija v zadnjem hipu, ko lahko ta naraste do 30 odstotkov ali več,« je opozoril Hren.