Pobudo za oceno ustavnosti 44. in 45. člena zakona o dohodnini je julija 2019 vložila skupina poslancev SDS in NSi. Delavec migrant del davkov plačuje v Avstriji, dohodnino doplača v Sloveniji, njegov razpoložljivi dohodek pa je nižji, kot če bi delal v Sloveniji, sta takrat izpostavila Jožef Horvat iz NSi in Franc Breznik iz SDS.

Predlagatelji menijo, da zaradi izpodbijane ureditve pri odmeri dohodnine od dohodkov iz zaposlitve prihaja do neenake obravnave slovenskih davčnih rezidentov, ki delajo v Sloveniji pri slovenskem delodajalcu, in slovenskih davčnih rezidentov, ki delajo v tujini pri tujem delodajalcu, je zapisalo tudi ustavno sodišče. Slednji naj bi zaradi različne davčne obravnave povračila stroškov prevoza na delo in z dela ter stroškov prehrane po odbitku davka prejeli nižji razpoložljivi dohodek.

Izpodbijana ureditev naj bi obe skupini davčnih zavezancev različno obravnavala pri izračunu davčne osnove za dohodnino od dohodka iz zaposlitve, in sicer tako pri priznavanju stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in z dela kot tudi pri regresu, jubilejnih nagradah in dodatkih za delo v posebnih pogojih dela. Ob tem so pobudniki ustavne presoje tudi menili, da bi morali biti čezmejni delovni migranti z nižjimi dohodki deležni ugodnejše davčne obravnave stroškov v zvezi z delom kot tisti z višjimi dohodki, učinek izpodbijane ureditve pa naj bi bil ravno obraten.

Ustavno sodišče v teh trditvah ni našlo neskladja z ustavo. Učinek izpodbijanih določb zakona na davčno osnovo za obračun dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja pri čezmejnih delovnih migrantih in drugih davčnih zavezancih je enak, je zapisalo. Zato izpodbijane določbe niso v neskladju z ustavo.