»Prejšnji mesec smo v enem od celjskih gostinskih lokalov obravnavali primer, ko je v večernih urah skupina devetih oseb napadla varnostnike gostinskega lokala, jim grozila in jih tudi poškodovala. Prav tako so poškodovali inventar na terasi gostinskega lokala. Pretekli teden smo pri osumljenih, na dveh lokacijah v Celju, opravili hišne preiskave in v njih zasegli več palic za napad, bokser, pištoli z naboji in več električnih vodnikov, za katere obstaja sum, da so bili pridobljeni s kaznivim dejanjem,« je javnost seznanila Milena Trbulin, tiskovna predstavnica celjske policijske uprave. Policisti so ugotovili še, da so omenjeni že konec lanskega oktobra na terasi gostinskega lokala v Celju napadli in hudo poškodovali 30-letnega moškega, dva od njih pa sta osumljena še ropa novembra lani, ko sta na Mariborski cesti v Celju napadla 23-letnega moškega in mu ukradla denarnico. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj nasilništva, poškodovanja tuje stvari, groženj, ropa ter sodelovanja v skupini, ki stori kaznivo dejanje, so osem oseb kazensko ovadili. »Štirim osumljenim, starim 20, 21, 49 in 50 let, ki so državljani Slovenije, Bosne in Hercegovine ter Srbije, smo za čas nujnih preiskovalnih dejanj odvzeli prostost, dva od njih pa privedli k preiskovalnemu sodniku in zanju predlagali tudi ukrep izgona tujca iz države,« je še razkrila Trbulinova.

A kot smo izvedeli neuradno, je preiskovalni sodnik dva tuja državljana že izpustil na prostost. Zdaj je na potezi tožilstvo, ki bo najverjetneje zoper osumljene spisalo obtožnico, ko bo ta pravnomočna, pa se bodo nasilneži morali za svoja dejanja zagovarjati na sodišču. Kot smo še izvedeli, je skupina varnostnike napadla v enem znanih večjih celjskih lokalov, v katerem se vrstijo tudi glasbeni dogodki. Lastnik lokala, ki se javno ne želi izpostavljati, si je po tem, ko je policija odkrila nasilneže, oddahnil; upa, da bo poslej mir. »Vpleteni so se mi že opravičili, poravnali so tudi povzročeno škodo. Glede na to, da imajo prepoved vstopa v naš lokal, res upam, da se podoben incident ne bo več zgodil,« je še dejal lastnik lokala.