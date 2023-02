V četrtek bo sprva pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Popoldne se bo rahlo pooblačilo, ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od -5 do -1, ob morju okoli 3, najvišje dnevne od 11 do 14, na jugovzhodu do 16 stopinj Celzija.

Obeti: V petek in soboto bo zmerno do pretežno oblačno, več jasnine bo na severu in vzhodu Slovenije. Pihal bo jugozahodni veter. Še naprej bo za ta čas razmeroma toplo.

Vremenska slika: Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. V višinah se nad našimi kraji zadržuje topel in suh zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo pretežno jasno, nekaj oblačnosti bo v krajih vzhodno od nas. Zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, ki lahko nastane tudi ob severnem Jadranu. V četrtek bo sprva sončno, popoldne se bo oblačnost povečala. Po nekaterih nižinah bo jutro megleno.

Biovreme: Danes in v četrtek bo vpliv vremena na počutje in razpoloženje večine ljudi ugoden.