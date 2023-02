V prometni nesreči na pomurski avtocesti umrl voznik tovornjaka

V nesreči, ki se je zjutraj zgodila na pomurski avtocesti, je umrl slovenski državljan, 36-letni voznik tovornega vozila. Nesrečo je povzročil 60-letni madžarski državljan, ki je tovorno vozilo s polpriklopnikom v okvari po voznem pasu vozil z nizko hitrostjo in se ni izločil na prvem prostoru, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota. V zadnjo stran okvarjenega vozila je trčil 36-letnik, ki je vozil za njim in je na kraju nesreče podlegel poškodbam