Dvoboj Parižanov, ki so igrali tudi z Lionelom Messijem, medtem ko je Kylian Mbappe začel na klopi, in Bavarcev, ki so med drugimi pogrešali Sadia Maneja, v večjem delu prvega polčasa ni ponudil posebej razburljive predstave, so bili pa konkretnejši gosti, med drugim je Joshua Kimmich sprožil proti golu v 44. minuti, a je ostalo pri 0:0.

Bavarci pa so povedli v 53. minuti, ko je po podaji z leve strani Kingsley Coman, tudi strelec zmagovitega gola proti PSG v finalu lige prvakov 2020 v Lizboni, zadel s strelom iz prve. Vratar domačih Gianluigi Donnarumma pri tem nizkem poskusu ni najbolje posredoval.

Reakcija Parižanov, pri katerih je prvič tekmo lige prvakov začel 16-letni Warren Zaire-Emery, je bila hitra, v igro so poslali še nekoliko načetega Mbappeja, vendar je Eric Maxim Choupo-Moting najprej poskrbel za nekaj dela Donnarumme v 62. minuti, nekaj trenutkov pozneje pa je zadel še vratnico.

Z glavo je nevarno meril tudi Benjamin Pavard v 64. minuti, deset minut pozneje pa je prvič nase opozoril tudi Mbappe, ko je posredoval Yann Sommer. V 82. minuti je Francoz tudi zadel, a je bil pred tem Nuno Mendes v prepovedanem položaju.

Malce pozneje je priložnost zapravil še Messi, nato pa še Vitinha, ko je Sommer popravil svojo napako. V 92. minuti je Pavard pri gostih dobil drugi rumeni karton zaradi prekrška nad Messijem, vendar se številčna prednost pariške zasedbe do konca ni poznala.

Milan z minimalno prednostjo

Italijani pa so proti Tottenhamu povedli v sedmi minuti, ko je po dveh predhodnih strelih Thea Hernandeza in Brahima Diaza v isti akciji žogo vendarle v mrežo z glavo pospravil slednji. Tudi sicer so bili Milančani rahlo podjetnejša ekipa, a na polčas vendarle nesla "le" zadetek prednosti.

V drugem polčasu so gledalci še naprej spremljali bolj ali manj izenačeno predstavo, so pa Italijani dobrih deset minut pred koncem dvakrat nevarno zagrozili prek Charlesa De Ketelaereja in Malicka Thiawa. Angleži so bili na drugi strani bolj ali manj nenevarni.

V sredo bo Borussia Dortmund gostila največjega zapravljivca prestopnega denarja v zadnjem obdobju Chelsea, Club Brugge pa Benfico.

Prihodnji teden bodo še preostale prve tekme osmine finala, v torek bo Eintracht Frankfurt gostil Napoli, Liverpool pa novega klubskega svetovnega prvaka Real Madrid. Dan pozneje bo Inter Samirja Handanovića igral proti Portu, Leipzig Kevina Kampla pa proti Manchester Cityju.

Povratne tekme bodo 7., 8., 14. in 15. marca. Žreb četrtfinalnih in polfinalnih parov bo nato 17. marca, četrtfinalni obračuni pa bodo na sporedu 11., 12. s prvimi ter 18. in 19. aprila s povratnimi tekmami. Prvi polfinalni tekmi bosta 9. in 10. maja, povratni pa teden dni pozneje. Finale bo 10. junija v Istanbulu.