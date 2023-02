Vsako leto proizvajalci proslavljajo in slavijo svoje nagrade za inovacije in novosti. Prav inovacije, novosti, stalno prilagajanje in izpopolnjevanje potreb in želja kupcev, so ključni vir rasti in uspeha proizvajalcev in produktov samih. Kupec je še vedno kralj in njegova izbira, nakup, je tisto, za kar si prizadevajo vsi proizvajalci. Izbran produkt leta je najboljše kar lahko novost ali inovacija pridobi. Izraz potrditve, naklonjenosti kupcev in njihove nakupne namere.

Izbor Izbran produkt leta (angl. Product of the Year Award) je največja raziskava novosti izdelkov in storitev široke potrošnje v svetu in zajema več kot pet milijard potrošnikov. Transparentna, neodvisna ter izčrpna in poglobljena raziskava je vodilo potrošnikom do najboljših novosti ter izjemno marketinško orodje, z izjemno prepoznavnostjo in zaupanjem kupcev in proizvajalcev tako doma, v regiji, kot v svetu.

Letošnjo edicijo organizatorji zaznamujejo tudi s predstavitvijo nove lastne aplikacije za testiranje treetz, ki že zelo uspešno deluje v Franciji, Belgiji in na Nizozemskem. Od sedaj tudi v Sloveniji.

Treetz je aplikacija, s katero proizvajalcem premierno ponujajo pridobiti direkten odziv kupcev za svoje izdelke. Kupci, ki so navdušeni nad novostmi in vsi drugi, lahko sedaj brezplačno preizkusijo novosti, ki jih zanimajo, saj jim po oddaji mnenja povrnejo kupnino.