»Že v sprintu sem zelo zgodaj ostal brez moči, zato je bolje, da se posvetim treningu. Če bo počutje boljše, bom z veseljem pomagal na štafetni tekmi, drugače pa imamo dovolj fantov, ki lahko dobro nastopijo,« je po ponedeljkovem treningu pričakovano novico, da na svetovnem prvenstvu v Oberhofu ne bo nastopil na 20-kilometrski preizkušnji, sporočil slovenski biatlonec Jakov Fak, čeprav je bil prav v tej disciplini pred enajstimi leti v Ruhpoldingu svetovni prvak. Prav tako ne gre pozabiti, da je pred nekaj več kot mesecem dni, prav tako v Ruhpoldingu, na tekmi svetovnega pokala najboljši slovenski biatlonec osvojil tretje mesto.

Cisar tudi v nedeljo

Slovenske barve je tako branila trojica najmlajših slovenskih biatloncev, ki se je izkazala na nedeljski zasledovalni tekmi, in Miha Dovžan, ki je prvi dan svetovnega prvenstva nastopil na tekmi mešanih štafet. Na razmehčani progi se je najbolj izkazal nekdanji dvakratni mladinski svetovni prvak Alex Cisar, ki je z 19. mestom dosegel sploh svojo najboljšo člansko uvrstitev. »Danes sem še pred samim startom užival na soncu in v vzdušju, sploh nisem razmišljal o tekmi. To se je na koncu izkazalo kot dobra taktika. Navadno bi se sicer zelo vznemiril zaradi tistega zgrešenega strela, vendar sem ponosen, da sem nato zadel dvajseti strel. Na zadnjem streljanju so se mi že zelo tresle noge, kar je bila posledica mehkega snega. Če bi vse skupaj opisal z eno besedo, je bilo fantastično,« je po tekmi dejal Alex Cisar, ki si v prihodnosti želi postati pilot. Z 19. mestom je tudi za las ujel nedeljsko tekmo s skupinskim startom. Nanjo se je uvrstil kot 29. S tremi zgrešenimi streli je bil Toni Vidmar 33., Dovžan s štirimi 46. in Lovro Planko s petimi 55. med 108 biatlonci iz 37 držav.

Razred zase je bil tako kot že vso sezono Johannes Thingnes Boe, ki je na drugem strelskem postanku zgrešil eno tarčo, nato še eno, toda z izjemnim tekom je za več kot minuto prehitel branilca naslova s Pokljuke, rojaka Sturla Holma Laegreida, tretji pa je bil Šved Sebastian Samuelsson. Olimpijski prvak Francoz Quentin Fillon Maillet je bil četrti, s štirimi naslovi svetovnega prvaka pa je v tej disciplini še naprej najboljši Francoz Martin Fourcade.

»Že na ogrevanju sem se počutil zelo dobro. S tem mokrim, globokim snegom je bila proga resnično težka, kot da je bila narejena zame. Spet se je izkazala naša servisna služba, ki nam je pripravila odličen material,« je po svoji četrti zlati kolajni v Oberhofu dejal 29-letni Johannes Thingnes Boe, ki ima skupno že 16. naslov svetovnega prvaka. Za rojakom Olejem Einarjem Bjoerndalnom zaostaja le še za štiri.

Polona Klemenčič bo odprla najdaljšo žensko preizkušnjo

Na sredini ženski tekmi na 15 kilometrov bo naslov svetovne prvakinje s Pokljuke branila Čehinja Marketa Davidova, prav tako bo na startu tudi aktualna olimpijska prvakinja iz Pekinga, domačinka Denise Herrmann-Wick. Ob njiju naj bi bile v boju za najvišja mesta švedski sestri Hanna in Elvira Oeberg, vodilna v svetovnem pokalu Francozinja Julie Simon, Italijanka Lisa Vittozzi in Norvežanka Ingrid Landmark Tandrevold. Kot prva se bo na progo podala Polona Klemenčič, ki je v dobrem položaju, da se uvrsti na nedeljsko tekmo s skupinskim startom. Trenutno je na 21. mestu. Ob njej bosta na startu še Lena Repinc (61) in Živa Klemenčič (76), medtem ko bo Anamarija Lampič, ki po bolezni ni v najboljši tekaški formi, tokrat počivala.