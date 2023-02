Deset dni pred prvo obletnico ruskega napada na Ukrajino včerajšnje srečanje kontaktne skupine za Ukrajino in pozneje še srečanje ožjega formata obrambnih ministrov Nata nista bili namenjeni pogovorom o dobavi bojnih letal Ukrajini. Pogovori so se vrteli predvsem okoli tega, kako Ukrajini dobaviti tiste orožne sisteme, ki so ji bili že obljubljeni. Prav tako so države obljubile tudi čimprejšnjo dobavo novega streliva za orožne sisteme, ki so jih Ukrajini že priskrbeli.

Brez odločitve o letalih

Odkar je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v Londonu, Parizu in Bruslju prosil za dobavo bojnih letal, ki jih je poimenoval krila svobode, vprašanje, ali so dobave sodobnih zahodnih lovcev tik pred vrati, ni izginilo. Toda vsaj za zdaj Ukrajina še ne more računati nanje, pa četudi je ukrajinski obrambni minister Oleksij Reznikov na včerajšnjem srečanju simbolično poziral z robčkom z natisnjenim bojnim letalom, s čimer naj bi ponovno poudaril dolgo ukrajinsko željo po dobavi modernih bojnih letal.

Več držav je sicer nakazalo pripravljenost za njihovo dobavo Ukrajini ali te ni izključevalo, vendar nobena tudi ni zagotovila, da so te dobave že aktualne. Zelo jasne so bile denimo nedavne besede ameriškega predsednika Joeja Bidna, da dobava letal F-16 ta čas ni na mizi. Kot je po srečanju dejal ameriški obrambni minister Lloyd Austin, je cilj zaveznikov Ukrajini zagotoviti vse potrebno orožje, da lahko doseže svoje cilje na bojišču. »Glede letal nimam nobenih novih podatkov,« je na hitro odpravil to temo.

Ključna tudi protizračna obramba

Velik napor zaveznikov bo zdaj predstavljala čimprejšnja dobava različnih bojnih sistemov, ki so bili obljubljeni Ukrajini, prav tako pa tudi izvedba urjenja ukrajinskih vojakov za ravnanje s temi različnimi orožarskimi sistemi, je dejal Austin. V Washingtonu pričakujejo začetek ukrajinske ofenzive enkrat spomladi in do takrat je odprto okno priložnosti, da obljubljeni sistemi prispejo v Ukrajino ter se izvede urjenje.

Poleg bojnih tankov, oklepnikov, topništva so eden ključnih orožarskih sistemov za Ukrajino tudi sistemi protizračne obrambe. ZDA ta čas ne razpolagajo z informacijami, da bi Rusija kopičila svoje letalske sile za okrepitev zračnih napadov na Ukrajino. Kljub številnim izgubam letal v skoraj leto dni trajajoči vojni jih imajo po Austinovih ocenah v svojem arzenalu še veliko. Tako nevarnost zračnih ali raketnih napadov ostaja realna in prav zato je dobava protizračne obrambe ključna, je poudaril.

Zapleta pa se očitno pri dobavi tankov leopard 2 Ukrajini. Države, ki so prej pritiskale za njihovo dobavo, zdaj te ne zmorejo, je bil kritičen nemški obrambni minister Boris Pistorius. Težave s pripravo za njihovo uporabo naj bi imela Poljska, ki je obljubljala 14 tankov leopard 2. Poleg Nemčije je leoparde za zdaj zagotovila zgolj še Portugalska.

Finska v Nato pred Švedsko? Čeprav sta si Finska in Švedska želeli v Nato stopiti skupaj, se pri njunem včlanjevanju v zvezo zapleta predvsem zaradi turškega nasprotovanja. Po zažigu Korana pred turškim veleposlaništvom v Stockholmu je turški predsednik svoja nasprotovanja še okrepil in dejal, da Švedska zdaj ne more pričakovati podpore za včlanitev. Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg zdaj ne izključuje več, da bi se državi Natu pridružili posamično. »Glavno vprašanje ni, ali bo vstop Finske in Švedske ratificiran skupaj, glavno je to, da sta obe čim prej potrjeni kot članici,« je dejal Stoltenberg.