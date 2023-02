Podiranje ograje na meji: Zakaj? Za milijone

Na južni meji s Hrvaško po sedmih letih od začetka postavljanja stoji še skoraj sto petdeset kilometrov ograje z rezilno žico na vrhu. Kje poteka, si lahko vsakdo ogleda, če se odpravi do Sotle, Kolpe, Dragonje in še na mnogo drugih lokacij, kjer se čez polja, skozi gozdove in grmovje vije ta zeleno-srebrni ošpičeni stvor. Obenem je v uradnem listu javno objavljen seznam več tisoč parcel, na katerih ograja stoji oziroma prek katerih je urejen dostop do nje.