Analitiki sicer veliko možnosti za kandidatko republikanske stranke, kjer prevladujejo belopolti moški, Nikki Haley kot ženski indijskih korenin ne pripisujejo. Vidijo jo predvsem kot morebitno podpredsedniško kandidatko ob Trumpu, če bo slednjemu uspelo osvojiti predsedniško nominacijo.

Kaj bo z njeno kandidaturo, bo po mnenju analitikov pokazala tudi intenzivnost morebitnih Trumpovih napadov nanjo. Če jo bo zasul s kritikami, bo to pomenilo, da jo jemlje resno, če bo reagiral zmerno, pa naj bi to pomenilo, da jo vidi ob svoji strani. Z bivšim podpredsednikom Mikom Penceom namreč Trump po pričakovanjih ne bo več sodeloval.

Haley, ki je bila v letih 2017 in 2018 veleposlanica ZDA pri Združenih narodih, je Trumpu menda že povedala, da bo kandidirala, ameriški mediji pa poročajo, da jo je pri tem spodbujal. Vendar se lahko še marsikaj spremeni, če bo začela pridobivati podporo v anketah.

Za podpredsednico je po mnenju analitikov ene in druge strani idealna, ker bi kot ženska z indijskimi koreninami morda lahko prepričala tudi določene demokratske volivce.

Haley je ob napovedi kandidature v tradicionalnem slogu republikanskih kandidatov kritizirala odločevalce v Washingtonu in zatrdila, da je čas za novo generacijo voditeljev. Republikanci v času kandidatur pogosto napadajo Washington, kritike pa običajno izzvenijo, če jim kandidatura uspe.

Današnjemu videoposnetku naj bi v sredo sledil nagovor državljanom v Charlestonu v Južni Karolini, kjer naj bi Haley po pričakovanjih ponovila, da si bo prizadevala za proračunsko odgovornost, zavarovanje državne meje in naslovila vprašanja, ki jih kot prioritete vidijo konservativci.

Nikki Haley, hči indijskih priseljencev in nekdanja predsednica Nacionalnega združenja lastnic podjetij, je bila sicer prvič izvoljena v predstavniški dom Južne Karoline leta 2004. Šest let pozneje je postala prva guvernerka Južne Karoline in najmlajša guvernerka v ZDA.

Ob imenovanju na položaj veleposlanice ZN leta 2017 so bile to njene edine mednarodne izkušnje. Njena naloga je bila, da v New Yorku izvaja Trumpovo politiko po načelu "Amerika je prva". V primeru uspeha na strankarskih volitvah bi postala prva ženska in prva Američanka ali Američan indijskih ali azijskih korenin s predsedniško nominacijo republikanske stranke.

V videoposnetku ob napovedi kandidature je med drugim hvalila ZDA in zgodovino svoje države, pri čemer se je sklicevala na izkušnje v ZN, kjer je po lastnih besedah šele videla "pravo zlo".

"Na Kitajskem izvajajo genocid, v Iranu morijo svoje ljudi, ker izzivajo vlado, in ko ti ženska pripoveduje o tem, kako so vojaki vrgli njenega otroka v ogenj, se stvari postavijo v pravo perspektivo. Tudi na najhujši dan smo blagoslovljeni, da živimo v Ameriki. Nekateri menijo, da naše ideje niso le napačne, ampak tudi rasistične in zlobne. Nič ne bi moglo biti dlje od resnice," je dejala.

Haley se bo poleg Trumpa, ki je lani pohitel z razglasitvijo kandidature, da lahko številne preiskave proti njemu zavrača kot politični pregon, znotraj republikanske stranke soočila s številnimi drugimi potencialnimi kandidati za predsednika, ki svoje kandidature še niso uradno naznanili.

Med bolj znanimi imeni se med drugim omenjata guverner Floride Ron DeSantis, ki je glede na intenzivnost Trumpovih napadov njegov najresnejši tekmec, ter nekdanji podpredsednik Mike Pence, ki pa nima podpore republikanske volilne baze. O kandidaturi naj bi resno razmišljal tudi nekdanji državni sekretar Mike Pompeo.