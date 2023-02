Območje na jugovzhodu Turčije v bližini meje s Sirijo je prejšnji ponedeljek prizadel katastrofalen potres z magnitudo 7,8, ki mu je sledil še potres magnitude 7,5. Turški državni organ za upravljanje nesreč in izrednih razmer (AFAD) pa je doslej zabeležil še več kot 2400 popotresnih sunkov, poroča turška tiskovna agencija Anadolu.

Po podatkih turških oblasti so v začasna bivališča namestili že okoli 1,2 milijona ljudi, postavljenih je bilo več kot 206.000 šotorov, s prizadetih območij pa so evakuirali 400.000 ljudi. Koordinator ZN za humanitarno pomoč Martin Griffiths, ki je v ponedeljek prispel v sirski Alep, pa je opozoril, da pričakuje, da bi lahko končno število smrtnih žrtev preseglo 50.000.

Iz Turčije medtem tudi osem dni po potresih še vedno prihajajo poročila o preživelih, ki so jih rešili izpod ruševin uničenih zgradb. V prizadeti provinci Hatay so reševalci po poročanju lokalnih medijev danes več kot 200 ur po prvem potresu uspešno rešili dve ženski.

Slovenska reševalna ekipa: Potres v Turčiji psihično obremenjujoča, a pomembna izkušnja

Člani ekipe začasnega sestava civilne zaščite Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), ki so prejšnji teden pomagali pri reševanju in odpravljanju posledic po hudem potresu v Turčiji, so na današnji novinarski konferenci izpostavili, da je takšen dogodek psihično obremenjujoča, a pomembna izkušnja za nadaljnje urjenje reševalcev.

Vršilec dolžnosti generalnega direktorja URSZR Leon Behin je pojasnil, da je enota na kraj prišla v torek, 7. februarja, v manj kot v 24 urah, in bila tudi ena izmed prvih enot, ki je začela z operativnim delom na terenu.

Tri dni so delali zelo intenzivno, potem pa so se zaradi poškodovanih psov in zaostrenih varnostnih razmer odločili, da z drugimi ekipami zapustijo Turčijo. Celotna ekipa se je vrnila zdrava domov, je razložil.

Ob tem je izpostavil še, da ekipo v glavnem sestavljajo prostovoljci. »Vodniki reševalnih psov so prostovoljci, ki s psi trenirajo več 10 let, da lahko izvedejo takšne operacije. Njihov odziv nam lahko predstavlja, kakšna je njihova predanost,« je dejal.

Član ekipe Roman Starman pa je povedal, da je bila ta intervencija nekaj, česar človek ne more pričakovati niti v sanjah. »Žal moram povedati, a na nesreči drugih se učimo,« je dejal in pojasnil, da so dobili neprecenljive izkušnje v zvezi s tem, kako prilagoditi nadaljnje treninge. »Ko se enkrat izpostaviš takemu terenu in nevarnostim, vidiš, koliko je bil trening vreden,« je dodal.

»Ko smo se pripeljali tja, smo bili šokirani, ker smo videli, da mesta dejansko ni več,« pa je dejal še eden od članov ekipe, Robert Anžič. Ob tem je povedal, da se na tako obsežnem območju reševalci srečujejo z veliko mrtvimi osebami, v ruševinah so lahko tudi ljudje, ki bi jim radi pomagali, a ne morejo, ker so pregloboko. »Trudiš se maksimalno, a vseh ne moreš rešiti. To je velik pritisk na nas reševalce,« je dejal.

V luči dogodka so zaradi travmatičnih prizorov, ki so jim bili priča, za sodelujoče izvedli tudi skupinski psihološki pogovor. »Na Upravi RS za zaščito in reševanje obstaja zelo jasen program psihološke pomoči vsem reševalcem v vseh primerih, kjer se srečujejo s takšnimi situacijami,« pa je še dodal Behin.

Državni sekretar na ministrstvu za obrambo Rudi Medved pa je poudaril, da so izkušnje reševalcev izredno dragocene pri nadaljnji krepitvi sistema zaščite in reševanja. Obljubil je tudi, da si bodo na ministrstvu in URSZR prizadevali, da vodniki reševalnih psov dobijo vadbeni poligon. »Dajem besedo, da bomo z vodstvom uprave in ministrstvom storili vse, da takšen poligon zgradimo tukaj v Sloveniji,« je zatrdil Medved.