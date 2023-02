Pustovanja po Sloveniji in drugod danes predstavljajo turistični produkt, značilni pustni liki, denimo kurenti, cerkljanski laufarji in brkinski škoromati, pa so blagovne znamke posameznega kraja. Kurentovanje je osrednji pomladni kulturno-etnografski festival nacionalnega pomena, edinstveno in najbogatejše mednarodno pustovanje v Sloveniji.

Vabljeni na Ptuj

V pustnem času bogato dediščino Ptuja z okolico, ki je zakoreninjena v poganski mistiki kurenta in preostalih etnografskih likov, dopolnjujejo atraktivne znamenitosti in ponudba regije, sodobna kulinarika ter vrhunski izbor vin. Vrhunec kurentovanja bo na Ptuju v prihodnjih dneh. V petek, 17. februarja, bo ob 18. uri na Mestnem trgu nočni spektakel. Na karnevalsko okrašene ulice Ptuja bo privabil številne skrivnostne like in pričaral spektakularno igro teme ter svetlobe. Dan kasneje, v soboto, ob 11. uri bo sledila povorka našemljenih meščanov, ki ima svoje začetke že v letu 1873 in predstavlja dokaz, kako globoko je pustovanje zakoreninjeno v življenje mesta Ptuj. Že danes pa si rezervirajte čas v nedeljo, ko bo ptujske ulice in trge ob 13. uri preplavil sprevod več tisoč karnevalskih mask ter tradicionalnih likov, ki bodo pripovedovali zgodbe o preteklosti, prihodnosti in današnjem času. Po povorki sledi zabava s Karneval bandom.

Vabijo tudi Butalci

Tradicionalni pustni dogodek v Cerknem je laufarija – praznovanje, na katerem glavno vlogo igrajo pustni liki, oblečeni v mahove, bršljan, slamo in živalske kože. Pustovanje bo tudi v Drežnici in Drežniških Ravnah, kjer boste lahko opazovali tradicionalne pustne maske, imenovane ta lepi in ta grdi. V Cerknici bo v soboto od 15. ure otroška maškarada, sledila ji bo večerna pustna zabava. V nedeljo se bo po ulicah Cerknice ob 12.32 začelo coprniško zmajevanje, ulice pa bodo poleg Butalcev zasedli povodni mož Jezerko, ščuka velikanka in coprnica Uršula.

Šegavo in norčavo v Celju

Na pustno soboto bodo celjsko mestno jedro zavzele pustne šeme od blizu in daleč. Zbor mask bo ob 10. uri na Krekovem trgu, od koder bo pustni sprevod krenil po Gubčevi, Lilekovi in Stanetovi ulici do Glavnega trga. Organizator pustovanja je Zavod Celeia Celje s partnerjema, OŠ Lava in medijsko hišo NT & RC. K udeležbi vabijo vse, ki se radi našemijo in poveselijo. Na Glavnem trgu bodo namreč potekali pustno rajanje, Dejan Dogaja show, sladkanje s pustnimi krofi (ki jih bodo prispevale celjske pekarne) ter ocenjevanje in razglasitev najlepših mask. Posebna komisija bo pri ocenjevanju predvsem pozorna na elemente, kot so: izvirnost, kreativnost, lastno, ročno delo. V sodelovanju s sponzorji in partnerji pa bo izbrala in nagradila najboljšo otroško, družinsko in skupinsko masko. Posebnost Celjskega pusta 2023 bo brezplačno fotografiranje. Dogajanje v mestnem jedru bo šegavo in norčavo tudi na pustni torek, ko bo potekalo ocenjevanje in izbor najboljših pustnih podob pri mestnih ponudnikih. Komisija bo v mestnem središču obiskala lokale in trgovine ter ocenjevala urejenost izložbe, interjerja, osebja ter pustno ponudbo. Pri ocenjevalnih kriterijih bo letos posebna pozornost namenjena vidiku trajnosti v smislu izvirnosti, umetniške in etnološke vrednosti mask, izbora materialov, stopnje ponovne uporabe in splošne trajnostne sporočilnosti.

V Litiji konec energetske krize

Težave z energijo bodo zaznamovale letošnji litijski karneval. Tradicija karnevala je, da vsako leto nagovorijo najaktualnejše teme. Tradicija pa veleva tudi, da skupnosti ponudi rešitve. Pri tem so bili v preteklosti zelo uspešni. Zato so leta 2020 ustanovili uspešno družbo Litija Airways, letošnji načrt pa je na pustno soboto, 18. februarja, s pomočjo karnevalskih skupin rešiti energetsko krizo. Že jutri, na debeli četrtek, bodo v Litiji ocenjevali najboljše pustne krofe. V soboto bo od 8. ure dalje potekala pustna tržnica na Valvazorjevem trgu, ob 10. uri se bo začel tradicionalni otroški živžav. Najprej bodo Litijo obiskali orači in pokači iz Zgornjega Leskovca. Osrednji dogodek karnevalskega dogajanj bo karnevalska povorka z začetkom pri lekarni.

Pustno v Ljubljani in njeni okolici

Na pustno soboto bo v Ljubljani tradicionalni pustni Zmajev karneval, ki se bo zaključil z rajanjem in podelitvijo nagrad najboljšim skupinam na Kongresnem trgu. V sprevodu bodo sodelovale vrtčevske in šolske skupine, spremljale pa jih bodo tradicionalne etnološke maske iz različnih slovenskih in tujih krajev. Tako v soboto kot tudi v nedeljo pa se bo Festivalna dvorana med 16. in 20. uro spremenila v deželo pravljičnih junakov.

Vabljeni na Podkrimski pustni karneval. Pustne maske in šeme se bodo na Igu zbrale 18. februarja. Otroke vabijo v šotor, kjer bodo med 11. in 13. uro potekali otroški program s čarodejem Tonijem, poslikava obrazov in izbor naj otroške maske. Ob 14. uri bo sledila povorka pustnih mask po središču Iga. Popoldne pa bo čas za glasbeno zabavo s skupino Krila.

Osrednje dogajanje pustovanja na Viru pri Domžalah bo 18. in 19. februarja. Živahno otroško pustno rajanje bo v soboto v Češminovem parku z vilo Ekseno in superjunaki. Ob 14.15 se bodo otroške maske v spremstvu animatorjev, kurentov, godbe in mažoretk podale po sprehajalni poti ob Kamniški Bistrici do velikega ogrevanega šotora v športnem parku na Viru, kjer se bo nadaljevalo pustno rajanje. S svojimi vragolijami vas bosta zabavala gospa in gospod Klovn. Ob 21. uri pa bo sledila velika pustna zabava s skupinama Mambo Kings in Pop Design. Najizvirnejše skupinske in individualne maske bodo nagradili. A ni pusta v Domžalah brez velikega pustnega karnevala. Letos se začne v nedeljo točno ob 14. uri in 33 sekund. Predstavile se bodo zabavne, barvite, tematske, okoliške in gostujoče maske. Po karnevalu sledi zabava v ogrevanem šotoru z živo glasbo.

Zabavno tudi na Obali in pri sosedih

Na pustno soboto se bodo v Koper po dveh letih vrnile pustne maske: dopoldne se bodo zabavali najmlajši, istrska pustna povorka pa bo po ulicah krenila ob 11. uri. Etnografske maske, pustne skupine in pustni vozovi se bodo obiskovalcem predstavili vzdolž Ljubljanske ceste in Pristaniške ulice ter pustno rajanje zaključili na Ukmarjevem trgu pri stavbi nekdanje uprave za pomorstvo.

O beneškem karnevalu najbrž nima smisla izgubljati besed, saj je eden najbolj znanih na svetu. Tam je vsako uro kaj nepozabnega, mesto je preplavljeno s čudovitimi maskami, osrednji del prireditev pa bo potekal še ves teden oziroma vse do pustnega torka. Vrhunec letošnjega pustovanja v Trstu bo na pustni torek, 21. februarja, ko bo tradicionalni sprevod z začetkom ob 14. uri s Trga Oberdan in bo po mestnih ulicah prispel na Trg enotnosti Italije. V bližnjih Miljah bo osrednji pustni dogodek v nedeljo, 19. februarja, začel pa se bo ob 13.15.

Pustni sprevod v hrvaškem pristaniškem mestu Reka bo 19. februarja ob 12. uri. Reški pustni karneval velja za enega izmed desetih najboljših v Evropi, vsako leto ga obišče 150.000 obiskovalcev in 10.000 mask.

Škoromati po ulicah Ilirske Bistrice Škoromati po pisnih virih veljajo za najstarejše pustne maske na Slovenskem. So najbolj divji in najprivlačnejši del kulturne dediščine v svetovnem merilu. Maske se delijo na dobre in slabe. Znameniti pustni sprevod po ulicah Ilirske Bistrice se bo začel 19. februarja ob 14. uri.