Običajno sta koline spremljala kislo zelje in repa, najrazličnejše klobase pa so dajali tudi maškaram, ki so obiskovale domačije. Na pustni mizi so se znašle krače, slanina in svinjska glava, jedi pa so bile najpogosteje zabeljene z ocvirki. Iz njih je narejen celo nadev za potico ocvirkovko, ki ji ponekod pravijo špehovka in je bila nekdaj ena najbolj priljubljenih pustnih jedi. Seveda so ob vsem obilju znale gospodinje poskrbeti, da ni šla nobena stvar v nič, zato se je na pustni mizi znašla tudi godlja, posebna juha, nastala iz ostankov razpočenih krvavic, ali suha juha, pripravljena iz suhega mesa.

Kljub vsem zapovedim zdrave prehrane se bodo pravi sladokusci verjetno še vedno držali pravila, da je pust mastnih ust. Ni jih malo, ki se pregrešijo vsaj s krofi, na katere čez leto niti ne pomislijo, v pustnem času pa mnogim zadišijo. A slovenska pustna kulinarična tradicija je zelo bogata in obsega mnogo več kot le krofe in miške. Na prvem mestu omenimo ocvirkovko ali ocvirkovo potico. Včasih je veljala za glavno pustno jed Slovenije, dokler je zaradi globalizacije niso preglasili krofi. V zimskem času so imele gospodinje zaradi kolin na voljo veliko ocvirkov, ki so jih uporabile za ocvirkovo potico, ki se je v vsakem kraju pripravljala nekoliko drugače. Ob njej so običajno postregli kislo zelje ali repo.

Cvirkače so del tradicionalnih jedi Prekmurja in Prlekije. Najprej so jih pripravljali v času kolin, potem v pustnem času, kasneje pa se je priprava cvirkač potegnila vse do zadnjih hladnih dni. Za pripravo so gospodinje uporabile enake sestavine kot pri ocvirkovi potici, vendar je njihova oblika drugačna. Pravijo, da bolj ko narastejo, boljše so in večjo veljavo imajo. Gre za manj znano slovensko jed, posebno predvsem zaradi polnila, ki ga sestavlja prosena kaša, zabeljena z ocvirki, prekajenim mesom in začinjena po zapovedih drugih prleških klobas, ki jih največkrat spremljajo kislo zelje, repa ali fižolovka.

Pajtičke so vrsta pustne potice, pripravljene iz pražene čebule in orehov. So dokaz, kako so se gospodinje v preteklosti znašle in ob prazniku iz sestavin, ki so jih imele na razpolago, delale čudeže oziroma pripravile inovativne jedi. Pajtičke so delale gospodinje na Notranjskem.

Med žlikrofi so najbolj znani idrijski in dolenjski, so pa tudi takšni, katerih testo je iz ostankov testa za krofe ali flancate. Tudi polnila niso enaka – ponekod gre za več kot zanimivo nenavadno kombinacijo ostankov krače ali prekajenega mesa in maka z medom. Tudi to je eden od dokazov, da slovenska kuhinja v resnici ne pozna meja.

Flancati veljajo za eno tipičnih pustnih jedi, zanimivo pa je, da sta njihova tradicionalna oblika in barva po regijah različni, prav tako tudi imena, ki se zanje uporabljajo. Dolenjski flancati imajo svojo značilno obliko oziroma mora izdelovalec imeti dodatne ročne spretnosti. Malenkost bolj krhki so na drugi strani Slovenije, kjer jim ob meji z Italijo rečejo tudi hroštole in štraubi.

Jed godla je posledica ponesrečene jedi, kot se z brskanjem po naši kulinarični tradiciji najde še marsikje. Sestavljena je namreč iz tistega, kar po nesreči pokuka iz krvavice in se skuha v vodi. To, kar se tako skuha, je juha godla.