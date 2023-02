Območje, ki ga je prizadel katastrofalni potres, je bilo prizadeto že prej, zaradi vojne v Siriji. V Turčiji, še zlasti na območju potresa, živi kar 3,6 milijona sirskih beguncev in še 320.000 oseb drugih narodnosti, za kar je Turčija lani namenila 5,59 milijarde dolarjev. O razmerah v Siriji niti ne vemo veliko, a tam je bilo že brez potresa življenje izjemno težko in nevarno.

Kako veliko pomoči bo potrebne za odpravljanje posledic potresa, si niti predstavljati ne moremo. Na kratko si poglejmo, koliko pomoči v zvezi s potresom so doslej zagotovile razvite zahodne države. ZDA so obljubile pomoč v višini 85 milijonov dolarjev, Velika Britanija šest milijonov dolarjev, EU pa 6,5 milijona evrov. To so seveda zgolj prve številke in zagotovo ne tudi zadnje. Veliko so prispevale tudi posamezne države in državljani teh držav preko humanitarnih organizacij.

Vendar so vsote neverjetno skromne, če jih primerjamo s pomočjo Ukrajini v orožju samo v letu 2022: ZDA 27,4 milijarde dolarjev, Velika Britanija 2,3 milijarde funtov in EU 3,6 milijarde evrov. Koliko revnih ljudi bi lahko rešili s tem denarjem? Koliko okoljskih težav bi lahko odpravili? Koliko stanovanj, bolnišnic in šol bi lahko izgradili?

Številke so pomenljive. Podpiranje vojne z orožjem pomeni podaljševanje konflikta. Na neki način lahko rečemo, da pošiljanje orožja pomaga ustvarjati umetni potres, ki uničuje ljudi in infrastrukturo v Ukrajini. Če kaj, bi nas moral pravi potres v Turčiji in Siriji strezniti. Naravnega potresa ne moremo preprečiti, lahko pa pomagamo reševati ljudi in izgraditi nova stanovanja ter infrastrukturo. Umetni potres oziroma vojno pa lahko preprečimo ali ustavimo – z mirovnimi prizadevanji.

Očitno je, da imajo bogate države denarja in drugih virov dovolj. Če ga je skorajda neomejeno dovolj za orožje, zakaj ga je potem vselej premalo za pomoč ljudem in za reševanje okoljskih problemov? Začnimo že enkrat zares reševati probleme sveta, ne pa jih še poslabševati. ZDA, Velika Britanija in EU so na resni preizkušnji. Potres v Turčiji in Siriji ter vojna v Ukrajini je ta preizkušnja. Se bodo/bomo odločili za vojno, sebičnost in uničenje ali za mir, solidarnost in blaginjo? Natanko za to gre.

Rok Kralj, Kamnik