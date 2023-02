Po lokalni, malodane poljski cesti med Bregom ob Savi in Žabnico, ki teče prek Sorškega polja in prečka tudi železniško povezavo med Kranjem in Škofjo Loko, se je v ponedeljek malo pred 19. uro peljal 24-letni voznik začetnik. Vozil je preblizu desnemu robu ceste, in to ravno tam, kjer cesta v dveh rahlih ovinkih preči železniške tire. Zapeljal je na njih in tam obtičal. Na srečo je železničarjem uspelo še pravi čas ustaviti železniški promet. Ta je obstal za kakih 40 minut, medtem ko so gasilci s tirov odstranjevali nasedlo vozilo.

Policisti so voznika preskusili z alkotestom, ki je pokazal 0,39 miligrama alkohola na liter izdihanega zraka. Občutno preveč. Zaradi povzročitve prometne nesreče so sprožili prekrškovni postopek, zaradi vožnje pod vplivom alkohola pa ga čaka srečanje s pristojnim sodnikom na okrajnem sodišču.

Ujeli le štiri (hudo) pijane

Prejšnji petek med 16. uro in polnočjo so gorenjski policisti poostreno nadzirali psihofizično stanje voznikov. Nadzor je potekal na območju Škofje Loke, Kranja in Jesenic. Policisti so odredili preizkus alkoholiziranosti 173 voznikom. Pozitivni so bili samo štirje vozniki, skrb zbujajoče pa je dejstvo, da sta imela dva voznika zelo visoko koncentracijo alkohola v organizmu. Eden 0,75 miligrama na liter izdihanega zraka, drugi 0,73. To je več kot poldrugi promile po starem merjenju.

Gorenjski policisti so letos voznikom odredili 3048 preizkusov alkoholiziranosti. Pozitivnih je bilo 97, od tega 21 v prometnih nesrečah in 76 ugotovljenih med rednim delom. Delež alkoholiziranih povzročiteljev v prometnih nesrečah je trenutno 13,4 odstotka in je višji od lanskega (11,3 odstotka). Povprečna stopnja alkoholiziranosti v prometnih nesrečah je nižja, saj je letos 1,43 promila, lani je bila 1,57 promila. Povprečna stopnja alkoholiziranosti v prekrških pa je nekoliko višja, giblje se okoli promila.

»Policisti ugotavljamo, da smo pri zagotavljanju prometne varnosti z različnimi oblikami policijskega dela uspešnejši, saj je pod vplivom alkohola letos vsak 40. preizkušeni voznik, lani je bil vsak 43. Želimo, da bi se vsak posameznik zavedal svojega ravnanja v cestnem prometu in upošteval prometne predpise. Skrb zbujajoče je še vedno dejstvo, da imajo tisti vozniki, ki vozijo pod vplivom alkohola, še vedno visoko stopnjo alkohola, vozijo tudi pod vplivom prepovedanih drog, brez vozniškega dovoljenja in posledično povzročijo še prometno nesrečo! Ponovno svetujemo trezno vožnjo. S takim pristopom vsakega posameznika bi bili vsi udeleženci v prometu varnejši in vsak bi lahko dosegel svoj načrtovani cilj,« je dejal Roland Brajič iz Policijske uprave Kranj.

Slabša statistika nesreč Gorenjski policisti so letos obravnavali že 192 prometnih nesreč, kar je občutno več od 147 v primerljivem obdobju lanskega leta. Lani v tem času ni bilo nobene smrtne žrtve, letos že dve. Huje se ni poškodoval nihče, 39 pa lažje. In še ena zanimivost: največ prometnih nesreč so obravnavali ob ponedeljkih in četrtkih. Letos so slovenske ceste terjale deset smrtnih žrtev, v enakem obdobju lanskega leta pa sedem.