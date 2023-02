Tožilstvo za okrutni umor predlaga 28 let zapora

Osemindvajset let zapora predlaga tožilstvo za Žarka Gorenjca, ki mu očita umor žene marca predlani. Iz nizkotnih nagibov in maščevanja, ker ga je hotela zapustiti, jo je zadavil s pasom kopalnega plašča. Pooblaščenec žrtvinega očeta zahteva najvišjo možno kazen, 30 let. Sodba bo znana prihodnji teden po zaključnih govorih obrambe.