Potem ko se je z branjem obtožnice novembra lani začelo sojenje 67-letnemu Branku Krklecu, nekdanjemu slikopleskarju iz Rogaške Slatine, ki je obtožen umora pomočnikov sodnega izvršitelja, so na sodišču zaslišali tudi izvedenca psihiatrične stroke Dušana Lundra in izvedenca klinične psihologije Tristana Riglerja. Senatu, ki mu predseduje sodnica Gordana Malović, sta predstavila zaključke svojih mnenj in odgovarjala na vprašanja tožilke Maje Lajh ter zagovornika obdolženega Marka Meznariča.

Izvedenec klinične psihologije je dejal, da je pri obdolženem zaznal več narcističnih osebnostnih motenj. »Ko pride do določene stresne situacije, lahko tak človek, ki se do bližnjih sicer vede povsem neproblematično, odreagira tudi burno, impulzivno in agresivno. Obdolženemu je samopodoba izjemno pomembna, ljudem je želel ugajati. Ko pa je bil njegov ponos ranjen in se je čutil prizadetega, se je situacija spremenila in je odreagiral tako, kot je. Zaradi ekshibicije alkohola je bilo njegovo dojemanje situacije bistveno zmanjšano, medtem ko je bilo samo razumevanje dogodka zgolj zmanjšano,« je ključne ugotovitve povzel Rigler, z njim pa se je strinjal tudi Lunder. Na izražen dvom zagovornika glede metode in testov, na osnovi katerih izvedenec izdela oceno, je Rigler dejal, da je mnenje laikov in prič nekaj povsem drugega kot mnenje strokovnjakov, ki delajo po preverjenih metodah. Ob tem se je oglasil tudi obdolženi, ki je izvedencu dejal: »Star sem 67 let in nikoli v življenju nisem nič naredil narobe. Zakaj je ravno mene pripeljalo do tega dejanja? Zakaj ravno jaz?« Izvedenec pa mu je dejal, da je na to že odgovoril v mnenju.

Razumel je, kaj počne

Svoje zaključke je predstavil tudi Lunder, ti pa se povsem ujemajo z Riglerjevimi, kar je prava redkost. Kot je dejal Lunder, obdolženi Krklec v času kaznivega dejanja ni imel nobene hujše duševne motnje, pač pa le vedenjsko, ki sta ji botrovala alkohol in stres. »Zato je bilo njegovo razumevanje dejanja zmanjšano, a ne bistveno,« je dejal. Dodal je, da alkohol vpliva na možgane in ljudje se v situaciji, ko so alkoholizirani, težje zadržijo. Obdolženi Krklec pa naj bi imel v času, ko je streljal, v krvi od 1,3 do 1,8 promila. »Zato je bila njegova sposobnost razumevanja zgolj zmanjšana. Sindroma, da bi bil odvisen od alkohola, pri njem nisem zaznal,« je dejal Lunder. In še, da je rubež sprejemal kot krivičen, četudi se je nanašal na njegovo ženo Jožico in ne nanj.

Spomnimo, da sta pomočnika sodnega izvršitelja Aleksander Klement in Nataša Zadravec Klementna dan, ko je prišlo do tragedije, nameravala izvršiti sklep šmarskega okrajnega sodišča in odpeljati avto, vreden okoli 600 evrov, ki je bil predmet rubeža. Med njima in obdolženim je prišlo do prepira, zaradi česar naj bi oškodovanec Klement s solzivcem poškropil obdolženega, ta pa je odšel v hišo po pištolo, in ko se je vrnil na dvorišče, streljal na Klementa in Klement-Zadravčevo. Klement je umrl takoj, Klement-Zadravčevo pa so še prepeljali v celjsko bolnišnico, a je tudi ona čez nekaj ur poškodbam podlegla. Sojenje se bo nadaljevalo marca.