Razstava: Vermeerjeva čarobna enigma vsakdanjika

Razstavo so odprli 10. februarja, na ogled bo do 4. junija. Vstopnice so po internetu začeli prodajati oktobra, dva dni po otvoritvi pa so iz muzeja sporočili, da so razprodane, kljub temu da jih je bilo na voljo 450.000. Ime česa je torej holandski slikar Jan Vermeer, čigar razstava v amsterdamskem Rijksmuseumu tako buri duhove?