Na današnjih prvih tekmah osmine finala lige prvakov bo Chelsea, ki je pozimi za okrepitve zapravil 330 milijonov evrov, a je v angleškem prvenstvu šele deseti, gostoval v Dortmundu. Club Brugge, ki je bil presenečenje skupinskega dela tekmovanja, bo gostil Benfico.

Borussia Dortmund – Chelsea

Če bi sklepali po trenutni formi v nacionalnih prvenstvih, je favorit Borussia iz Dortmunda, ki je zmagala na vseh osmih tekmah letos, najprej na dveh pripravljalnih preizkušnjah, nato pa na šestih prvenstvenih tekmah, ter se v bundesligi povzela na tretje mesto in za vodilnim Bayernom zaostaja le še tri točke. »Dober uvod v leto 2023 nas ne sme zavesti, da bi se sprostili,« opozarja vezist Borussie Dortmund Julian Brandt. Trener Edin Terzić je zadovoljen, saj ima na razpolago skoraj vse igralce, ki so izjemno učinkoviti, saj so na vsaki letošnji tekmi dosegli vsaj dva gola. A tradicija je na strani angleških klubov, ki jih Borussia ni premagala že 12 tekem (trije remiji in devet porazov). »Chelsea premore obilo kakovosti. Ker se je pozimi zelo okrepil, bo še nevarnejši. Tekmeca spoštujemo, a se ga ne bojimo. Če bomo drzni in verjeli v svojo moč, lahko naredimo velike stvari. Želimo dokazati, da ne znamo biti uspešni le v bundesligi, ampak tudi v najboljšem pokalnem tekmovanju na svetu,« je bil odločen branilec Borussie Niklas Süle.

Chelsea bo prvič gostoval na kultnem stadionu Signal Iduna Park, kjer domači navijači pripravijo peklensko vzdušje. Forma Londončanov in šele deseto mesto v prvenstvu z 20 točkami zaostanka za prvim Arsenalom sta daleč od pričakovanj ameriških lastnikov. Chelsea je na osmih tekmah v letošnjem letu le enkrat zmagal, štirikrat remiziral in trikrat izgubil. Čeprav so za napadalce zapravili pravo bogastvo (za Fernandeza so Benfici odšteli rekordnih 121 milijonov evrov), na nobeni tekmi niso dosegli več kot en gol. Ker so za ligo prvakov lahko prijavili le tri nove igralce (Joao Felix, Enzo Fernandez, Mihajlo Mudrik), bodo ostale zvezdniške okrepitve (Benoit Badiashile, Noni Madueke ...) tekmo spremljale s tribun.

Trener Chelseaja Graham Potter je pod hudim pritiskom, saj bo klub v sezoni ostal brez lovorike, če ne bo osvojil lige prvakov. Ker je v ekipi kar 33 igralcev, v slačilnici ni prave harmonije, za nameček je veliko težav s poškodbami in boleznimi. »Po prihodu novih igralcev počasi napredujemo, a še vedno delamo veliko napak. Naš načrt je napredovanje v četrtfinale, a se zavedamo, da nas čaka tekmec z veliko zgodovino in obilo kakovosti. Čaka nas tekma v fantastičnem vzdušju. Moramo biti konkurenčni, da prinesemo dober rezultat na Stamford Bridge,« pravi 47-letni Graham Potter.

Club Brugge – Benfica

Med 16 klubi, ki so se uvrstili v izločilne boje, ima Club Brugge na stavnicah najmanj možnosti, da osvoji ligo prvakov, čeprav je v skupinskem delu prehitel Bayer Leverkusen in Atletico Madrid ter se prvič v zgodovini kluba uvrstil v izločilne boje. Potem ko je bil senzacija v skupinskem delu lige prvakov (tri zmage, dva remija in en poraz ter pet tekem brez prejetega gola), je po premoru zaradi svetovnega prvenstva povsem iz forme, zato je trenerja Carla Hoefkensa zamenjal Scott Parker, ki pa še ni naredil preporoda. Na devetih tekmah je Club Brugge zmagal le enkrat, šestkrat remiziral in dvakrat izgubil, zato je v belgijskem prvenstvu četrti z 20 točkami zaostanka za vodilnim Genkom. Samozavest Benfice, ki vodi v portugalskem prvenstvu s petimi točkami prednosti pred zasledovalci, je malo načel izpad v pokalu proti Bragi po enajstmetrovkah, potem ko so tekmo končali le z devetimi igralci. Današnja tekma bo razkrila, kako se bodo znašli brez Fernandeza po odhodu v Chelsea.